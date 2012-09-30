17 میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای کشاورزی اردبیل پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر یکشنبه درجلسه کارگروه توسعه کشاورزی اردبیل اضافه کرد: این میزان تسهیلات به بیش از 91 طرح از مجموع 628 طرح کشاورزی مصوب پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد طرح با تسهیلات بانکی بالغ 540 میلیارد ریال درکارگروه کشاورزی شهرستان مصوب شده است، یادآور شد: بسیاری از این طرحها برای دریافت تسهیلات بانکی 100 میلیون ریالی به بانکهای عامل معرفی شده اند.

به گفته فرماندار اردبیل علاوه بر این برای یک سال آینده نیز با هدف توسعه طرحهای کشاورزی اعتباری بیش از هزار و 480 میلیارد ریال به منظور استفاده از فرصتهای صنعت کشاورزی به روستائیان و فعالان این عرصه تخصیص یافته است.

وی رشد سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی را موجب استقلال اقتصادی وخود اتکایی ملی دانست و افزود: زمین مرغوب، آب مورد نیاز، شرایط جوی مطلوب و... دشت اردبیل را در رونق بخشی به توسعه کشاورزی و ارتقاء شاخصه های مهم در محصولات و فرآورده های این صنعت مستعد کرده است.

اکبری توجه به بخش کشاورزی در اراضی مستعد را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد:بخش کشاورزی به دلیل اهمیت اثر بخشی آن، هم در تامین امنیت غذایی و هم بستر ساز در مسیر توسعه اشتغال پایدار بیشتر مورد توجه ویژه دولت قرار دارد.

وی روند اجرایی طرحهای مختلف کشاورزی را در برخورداری از این فرصت ارزشمند مثبت دانست و عنوان کرد: اداره تعاون، جهاد کشاورزی و سیستم بانکهای عامل باید با فعال سازی کمیته ارزیابی فرعی روند بررسی طرحهای پیشنهادی را تسریع بخشند.

