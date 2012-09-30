علی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از 235 نفر از کارفرمایان استان جهت استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای در 6 ماهه سال جاری به اداره کل تامین اجتماعی استان معرفی شده‌اند افزود: این تعداد بیش از 60 درصد کل افراد معرفی شده از ابتدای اجرای این طرح (آذرماه سال 90) را شامل می‌شود.

وی اظهارداشت: در اجرای بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تشویق و ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید، کارفرمایان کارگاهها با حفظ نیروی کار و بهره مندی از نیروی کار جدید می‌توانند از مزایای این آئین نامه بهره مند شوند.

حسین پور در ادامه گفت: بر این اساس بنگاههای اقتصادی و کافرمایان مشمول این قانون، پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، به میزان 50 تا 90 درصد بابت نیروی کار جدید به صورت پلکانی در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افراد جویای کار معرفی شده به تامین اجتماعی استان را طی همین مدت بیش از 600 نفر عنوان کرد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح در استان بیش از 400 نفر از کارفرمایان با تعداد نیروی بالغ بر 950 نفر به اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی معرفی شده‌اند.

وی از کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات استان خواست تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از نیروی کارجدید، به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی سطح استان مراجعه و از مزایای این طرح استفاده کنند.