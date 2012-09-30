366 هزار نفر در مدارس کهگیلویه وبویراحمد اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصالح صمدی نسب افزود: این تعداد از اول تیرماه تا هفته پایانی شهریوردر35 آموزشگاه شهرهای یاسوج و سی سخت اسکان یافتند.

وی بیان کرد: این تعداد شامل هفت هزار 983 خانوار باجمعیت 35هزار نفر فرهنگی و256 خانواده با جمعیت هزار و 103 نفر از عموم مردم بودند.

صمدی نسب اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

اجرای طرح آموزش تنیس برای 11هزار دانش آموز استان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح آموزش تنیس روی میز برای 11هزار دانش آموز پنجم ابتدایی این استان خبرداد.

حمید زرافشان گفت: در راستای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش طرح آموزش تنیس روی میز ویژه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی درمدارس استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: ‌این طرح برای نخستین سال در استان با مشارکت 100 مربی تربیت بدنی استان اجرا می شود.

زرافشان هدف از اجرای این طرح را ارائه ورزش مفید وقابل اجرا در مدارس برای تحقق اهداف تربیت بدنی عنوان کرد و افزود: 11هزار دانش آموز پایه پنجم ابتدایی دراستان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

برنامه های هفته کودک در مدارس اجرا می شود

مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت:برنامه های هفته کودک با شعار کودک، خانواده وجامعه درمدارس برگزار می شود.

پرویز طاهری درنشستهماهنگی کمیته برنامه ریزی این هفته گفت: براساس نامگذاری ایام هفته از 15 تا21 مهرماه برنامه های ویژه اجرا می شود.

وی بیان داشت: برگزاری میزگردهای تخصصی، پیام وشعارهایی برای کودکان متناسب با رویکرد دینی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری سمینار تخصصی، حضور کودکان درهمایش همیاران پلیس، طرح مروجان سلامت و فرهنگ یاران ترافیک از مهمترین برنامه های این هفته است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان همچنین گفت: مانور زلزله و بازدید از تجهیزات امدادی هم روز 18مهرماه برگزار می شود.