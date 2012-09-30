شهرداری در ایجاد زیر ساختهای فرهنگی شهری نقش مهمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در بازدید سرزده از شهرداری خرم آباد با بیان اینکه شهر باید از یک مبلمان شهری مناسب، زیبا و جذاب برخوردار باشد، اظهار داشت: از سوی دیگر شهر باید مکانی برای آسایش و آرامش زندگی مردم باشد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ و حقوق شهروندی افزود: یک شهر باید از جهات مختلف الگو و نمونه باشد به خصوص در شهری که مرکز استان است باید توجه ویژه ای به حقوق شهروندی شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید ایکه هر شهر گویای فرهنگ و تمدن مردم آن است، افزود: شهرداری در ایجاد زیر ساختهای فرهنگی شهری نقش فوق العاده ای دارد.

حجت الاسلام میرعمادی در خصوص اهمیت سرمایه اجتماعی و بهره گیری از مشارکت مردمی در اداره امور شهرها اظهار داشت: تحقق چنین امری فقط از سوی شهرداری ممکن نیست و همه باید به میدان بیایند چرا که مشارکت مردم در زیبایی و آبادانی شهر نقش کلیدی دارد.

وی با بیان اینکه این مردم هستند که شهر را می سازند، بیان داشت: اینکه گفته می شود شهرداری یک نهاد مردمی است یعنی اینکه مردم باید شهر را بسازند.