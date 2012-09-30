سرویس های چین تایپه حمله تیم والیبال جوانان ایران را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نفرزاده عصر یکشنبه بعد از پیروزی در مقابل تیم ملی چین تایپه در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در نشست خبری افزود: چین تایپه یکی از تیمهای خوب و قدرتمند این دوره از مسابقات بوده که بازی کردن با این تیم با حضور تماشاگران مشتاق ارومیه ای کار ساده ای نیست.

وی با اشاره به اینکه ما هم شناخت خوبی نسبت به این تیم داشتیم، اظهار داشت: با یک تاکتیک خاص که شباهتی به بازیهای گذشته ایران نداشت در مقابل این تیم ظاهر شدیم که تغییر تاکتیک در روند بازی با چین تایپه تاثیر خوبی داشته و بازیکنان بر اساس برنامه ریزی بازی کردند.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران با بیان اینکه استرالیا در برابر ایران بازی خوبی داشته و بازی چین تایپه و هند نیز به ست پنجم کشیده شد، ادامه داد: خیلی تفاوتهای فاحشی بین تیمهای چین تایپه، استرالیا و هند وجود نداشته و چون تیمها با سبکهای مختلفی بازی می کنند، بازیکنان کم تجربه عملکرد مناسبی ندارند.

نفرزاده با اشاره به اینکه تجربیات خوبی از حضور در این دور از رقابتها کسب کردیم که در آینده تاثیر خوبی خواهد داشت، عنوان کرد: باید عادت کنیم که در والیبال چیزی به نام نتیجه سه بر صفر خوب نیست چرا که در سیستم امتیاز دهی جدید نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک امتیاز مشابهی دارند.

وی با بیان اینکه دریافتهای اول ایران در این بازی بد بود و این تیم در دریافتهای اول و پاسور مشکل دارد، ادامه داد: چین تایپه 15 سرویس از دست داد و این نشان دهنده این موضوع بوده که چین تایپه سرویسهای خوبی ارسال کرد و دریافت سرویس خوب کار دشواری است.

جواد حسین آبادی کاپیتان تیم والیبال جوانان ایران نیز در این نشست با بیان اینکه بازیکنان در دو ست اول دیدار با چین تایپه بر اساس آنالیز مربیان تیم بازی کردند، ادامه داد: همه تیمها از جمله چین تایپه در مقابل ایران با تمام قدرت ظاهر می شوند که این تیم در ست چهارم به لحاظ قدرت بدنی در مقابل ایران کم آورده و مغلوب شد.

سرمربی تیم والیبال جوانان چین تایپه هم در این نشست بازیکنان ایران را با مهارت و قد بلند تر از بازیکنان چین تایپه دانست و افزود: این عوامل باعث ناکامی در مقابل تیم قدرتمند ایران بود که ما سعی کردیم از عنصر سرعت به جای پاسهای کوتاه استفاده کنیم.

چوانگ شی سین ادامه داد: در دست سوم با دفاع خوب ایران را بردیم ولی در ست چهارم ایران با استفاده از امتیاز میزبانی و اشتباهات زیاد بازیکنان شکت خورده و بازی را واگذار کردیم.

کاپیتان تیم والیبال جوانان چین تایپه نیز در این نشست گفت: در ست چهارم ایران همچنان روحیه خود را حفظ کرده و مهارت خود را نشان داد، در حالی بازیکنان چین تایپه مضطرب بوده و نتوانستند مهارت و تاکتیک واقعی خود را نشان دهند.

سرمربی تیم والیبال جوانان کشورمان در این بازی از ترکیب تیم ایران در دو بازی گذشته شامل علیرضا نصر اصفهانی، میلاد عبادی پور، محمد امیر محمد، محمد فلاح، شهاب احمدی، جواد حسین آبادی و رسول شهسواری (لیبرو) استفاده کرد و ایران با نتیجه 3 بر یک در مقابل چین تایپه پیروز شد.

فردا دوشنبه دهم مهرماه در روز دوم مرحله دوم بازی ها ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)، ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان)، ساعت 14، (تایلند – کره جنوبی)، ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان)، ساعت 16، (ایران – هندوستان) و ساعت 18، (چین – ژاپن) با یکدیگر بازی دارند.

سه شنبه یازدهم مهرماه تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا استراحت دارند و مرحله نیمه نهایی نیز از چهارشنبه دوازدهم مهرماه آغاز می شود.

تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

تیم های ژاپن، چین، ایران، چین تایپه و تایلند در سومین روز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به پیروزی رسیدند تا دور مقدماتی این رقابت ها با 15 دیدار به پایان برسد.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.