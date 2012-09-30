اعزام کاروان نیکوکاری و مهرورزی هلال احمر گیلان به روستای گرسگ لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، با اعزام این کاروان جمعی از پزشکان، کارشناسان، داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر با حضور در روستای محروم گرسگ بخش اطاقور لنگرود به ارائه خدمات درمانی، آموزشی و فرهنگی به روستائیان پرداختند.

ویزیت رایگان بیماران، آموزش امداد و کمکهای اولیه و توزیع 30 بسته آموزشی امدادی به ارزش 9 میلیون ریال در بین دانش آموزان منطقه از اقدامات مهم این طرح است.

کمک به اقشار کم بضاعت، افزایش سطح اطلاعات بهداشتی و امدادی، ترویج فعالیتهای خیر خواهانه و جذب بیشتر کمک خیران و نیکوکاران با هدف دستگیری از نیازمندان از مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان شد.

نشست و هم اندیشی امامان جماعت جمعیت هلال احمر گیلان

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت گیلان در این نشست ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی در انتشار فیلم موهن توهین به پیامبر اسلام گفت: نقش ائمه جماعت در برپایی نماز و بیان احکام شرعی برای نمازگزاران بسیار مهم است.

حجت الاسلام سید هادی موسوی هدف از این نشست را تقویت ریشه های اعتقادی و ترویج فرهنگ اقامه نماز با اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با تهاجم فرهنگی و دسیسه های دشمنان برای کم رنگ کردن ارزشهای اسلامی در بین مسلمانان به خصوص جوانان است.

وی ادامه داد: برپایی نماز جماعت در ادارات باعث ایجاد فضای معنوی و وحدت بیشتر افراد می شود و این امر با همت و تلاش بی شائبه ائمه جماعت صورت می گیرد.

پذیرش 230 دانشجو جدید دانشکده پرستاری و مامایی رشت

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت از پذیرش 237 دانشجو در سال تحصیلی جدید در این دانشکده خبرداد و گفت: این دانشجویان در رشته های پرستاری، مامایی و مراقبتهای ویژه مشغول به تحصیل خواهند شد.

محمد تقی مقدم نیا با بیان اینکه به دلیل کمبود فضای آموزشی دانشجویان رشته های پرستاری به دو گروه ورودی مهر و بهمن تقسیم خواهند شد، افزود: از میان پذیرفته شدگان در سال تحصیلی جدید 40 دانشجو در مقطع کاردانی نیمه متمرکز در رشته فوریتهای پزشکی هستند.

وی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد نیز 29 دانشجو در این دانشکده در سه گرایش رشته پرستاری ازقبیل داخلی جراحی، اطفال و بهداشت جامعه برای سال تحصیلی جدید پذیرفته شدند.

پرداخت تسهیلات به 60 واحد جوجه ریزی مرغ گوشتی گیلان

استاندار گیلان از پرداخت 350 میلیارد ریال تسهیلات به واحد های جوجه ریزی مرغ گوشتی استان خبرداد و گفت: با پرداخت این تسهیلات به 60 واحد مرغداری گوشتی، ظرفیت جوجه ریزی این واحد ها در هر دوره بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون قطعه افزایش می یابد.

کیهان هاشم نیا افزود: با تکمیل واحد های نیمه تمام تا پایان سال، ظرفیت تولید مرغ گوشتی گیلان به بیش از هشت هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.

ثبت 6 اثر تاریخی صومعه سرا در فهرست آثار ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: در صومعه سرا 30 اثر تاریخی شناسایی شده که شش اثر آن در فهرست آثار ملی و تاریخی کشور به ثبت رسیده است.

امید عزیزی افزود: قدیمی ترین و معروفترین این آثار، شهر تاریخی گسکر با مساحت 120 هکتار مربوط به دوران صفویه، پل های خشتی گوراب و گاز روبار است.