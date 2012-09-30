به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های میانمار، تین سین ضمن تاکید برتعهدات خود درباره تغییرات دموکراتیک ، افزود: من با خانم آنگ سان سوچی همکاری خواهم کرد.

تین سین به مدت دو دهه عضو دولت سرکوبگر میانمار بود که خانم سوچی را محکوم به حبس خانگی کرده بود ولی حالا تبدیل به یک پرچمدار اطلاحات سیاسی شده است.

پیشتر نیز رئیس جمهور میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که روند اطلاحات در این کشور برگشت ناپذیر است.

رئیس جمهور میانمارپیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، دستور داد بیش از ۵۰۰ زندانی، از جمله چند زندانی سیاسی از زندان های این کشور آزاد شوند.