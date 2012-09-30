برای دومین بار فوتبال ایران را جهانی کردیم/ از عملکرد بازیکنانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، "الیستر ادوارد" پس از شکست 5 بر 1 تیم فوتبال نوجوانان استرالیا برابر ایران ضمن بیان این مطلب افزود: باید به مردم و تیم ایران تبریک بگویم که به جام جهانی صعود کردند. آنها لیاقت این صعود را داشتند چرا که خیلی خوب بازی کردند و فشار زیادی روی تیم ما وارد کردند.

وی افزود: ما برای صعود به جام جهانی مبارزه کردیم اما ایران تیم شایسته تری بود و با اشتباهاتی هم که بازیکنان ما داشتند آنها به آنچه استحقاقش را داشتند رسیدند. با این حال از عملکرد بازیکنانم در این دیدار راضی هستم چرا که انها همه تلاششان را کردند اما تیم ایران قوی و قدرتمند بود.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان استرالیا با اشاره به دیدار بیادماندنی تیم ملی بزرگسالان این کشور با ایران گفت: در آن بازی اگر تور دروازه پاره نمی شد قطعا آن نتیجه رقم نمی خورد. با این حال به خاطر مردم ایران خوشحالم که تیم کشورشان به جام جهانی صعود کرده است. این دومین بار است که فوتبال استرالیا ایران را به جام جهانی می فرستد.

ادوارد در پایان گفت: به نظر من تیم فوتبال نوجوانان ایران فاکتورهای لازم برای کسب عنوان قهرمانی آسیا را دارد و امیدوارم بتواند در مراحل بعدی نیز به پیروزی برسد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی آسیا با نتیجه 5 بر یک برابر استرالیا به پیروزی رسید تا علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، جواز حضور در جام جهانی 2013 که در امارات برگزار می شود را کسب کند.