به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی مهر پس از پیروزی پرگل مقابل استرالیا و جهانی شدن تیم ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از همه مربیان زحمتکش در اقصی نقاط ایران تشکر می کنم. همچنین از مدیران فوتبال و رسانه ها زیرا این موفقیت کار جمعی بود نه فردی. فوتبال ایران دست به دست هم داد تا این تیم جهانی شود.

وی با بیان اینکه گفته بودم بدون حمایت مردم به جام جهانی نمی رویم افزود: امروز همه مردم ایران و ارباب جراید هم نفس شدند و دلشان با این تیم بود زیرا بدون آنها هیچ کاری نمی توانستیم انجام بدهیم. من دست همه مردم را می بوسم و صعود به جام جهانی را به مردم ایران هدیه می کنم. زیرا آنها را واقعا دوست دارم و از خوشحالی آنها خوشحال می شوم.

وی در خصوص بازی با ازبکستان هم گفت: ما 4 سال پیش ازبکستان را در خانه اش شکست دادیم و قهرمان آسیا شدیم آن موقع از ایران دور بودیم اما امروز نفس مردم ایران کنار تیم ماست. حاشا به غیرت این نوجوانان اگر نتوانند با ادامه این موفقیت ها مردم را خوشحال کنند و باعث دلشکستگی و دلزدگی آنها شوند.

دوستی مهر با اشاره به اینکه بازیکنان ایران مقابل ازبکستان هم با غیرت و غرور و به یاد شهید فهمیده ها که همیشه در ایران زنده اند به میدان می روند افزود: ازبکستان تیم سرسختی است. آنها واقعا محکم ، تکنیکی و فنی هستند اما جوانان ایران چیز دیگری بوده که لنگه شان در دنیا پیدا نمی شود.

دوستی مهر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که فکر می کنید با این پیروزی و موفقیت مردم ایران را با فوتبال آشتی دادید تصریح کرد: مردم ما عاشق فوتبال هستند و فوتبال در خون ماست. مطمئنم در آینده نزدیک و در بازی تیم بزرگسالان با کره جنوبی شاهد تغییر و تحول در تیم ملی خواهید بود. همچنین مردم مشکلات را کنار گذاشته و به ورزشگاهها می آیند تا همه دست به دست هم داده و پس از نوجوانان تیم های بزرگسالان و جوانان هم جهانی شوند.

وی با تاکید بر اینکه فوتبال می تواند دوباره مردم را خوشحال کرده و به جایگاه اصلی اش که صدر آسیاست برگردد ادامه داد: می خواهم بگویم جوانان ایران مرد روزهای سخت هستند و هر کجا احساس کنند مملکت به خطر افتاده از جان خود مایه می گذارند. ما مقابل یمن نتوانستیم فوتبالی در شان ایران انجام دهیم اما در این بازی خیلی خوب بازی کردیم. قول می دهم نوجوانان مغرور نشده و از الان آماده بازی با ازبکستان هستند.

وی اضافه کرد: همکارانم چند بازی ازبکستان را دیده و امروز هم به ورزشگاه رفتند. شناخت کاملی از این تیم سرسخت و سختکوش داریم. بازی سختی خواهد بود اما ما آماده ایم مقابل آنها عملکرد قابل قبولی داشته و کشورمان را به سمت قهرمانی رهنمون سازیم. جوانان ایران اگر لیاقت داشته باشند از قهرمانی خود دفاع خواهند کرد.

سرمربی تیم نوجوانان در پایان در مورد اینکه در این دو سه روز به بازیکنان چه گفت که آنها تا این اندازه تغییر کردند گفت: صادقانه می گویم ما هر روز فقط گریه می کردیم به خاطر غیرت و شرف که مظهر ایرانی هاست. ما دست به گردن هم می انداختیم و با هم گریه می کردیم و قول می دادیم ایران را جهانی کنیم. حتی بازیکنانم در خصوص احتمال دریافت پاداش می گفتند ما به خاطر پول بازی نمی کنیم پول چه ارزشی دارد بلکه به خاطر کشورمان به میدان می رویم.

تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی آسیا با نتیجه 5 بر یک برابر استرالیا به پیروزی رسید تا علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، جواز حضور در جام جهانی 2013 که در امارات برگزار می شود را کسب کند.