به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی عصر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در عسلویه با اشاره به تلاش‌های غرب و استکبار برای انزوای ایران در جوامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را بی اثر دانست و اظهار داشت: غرب در این راه شکست خورده است.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه و با عظمت اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران، اضافه کرد: در حالی که تلاش‌های بسیار زیادی از سوی غرب برای عدم استقبال از این اجلاس صورت گرفت ولی همه دیدیم که این اجلاس با حضور گسترده و کم‌نظیر کشورها برگزار شد.

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه ادامه داد: این حضور گسترده سران و وزیران در این اجلاس دلیل و برهان مهمی برای اثبات شکست غرب در طرح خود مبنی بر منزوی‌کردن جمهوری اسلامی ایران در جهان محسوب می‌شود.

وی افزود: همت بلند دولت و تلاش مسئولان خدمت‌گذار برای مقابله با تحریم‌ها و ناجوانمردی غربی‌ها علیه ملت سرفراز ایران اسلامی در راه پیشرفت و اعتلای کشور سبب شده تا امروز شاهد پیشرفت صنعتی کشور به‌ویژه در پارس جنوبی باشیم.

قشقاوی خاطرنشان ساخت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌تواند با جدیت و تلاش مسوول آن و همراهی مقامات محلی و مسوولان صنعتی نفت، به عنوان یک دفتر فعال می تواند منشا خیر و برکت زیادی برای این منطقه و کشور باشد.

وی اضافه کرد: محمد قبادی‌راد مسئول پیشین دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه ویژه پارس با ایجاد تعامل با استان بوشهر و پیگیری‌های متعدد توانسته بود نقش خوبی در ایفای وظایف و مسئولیت مهم خود در منطقه ویژه پارس و استان بوشهر ایفا کند.

معان پارلمانی وزارت امور خارجه اضافه کرد: کارهای کنسولی مانند صدور ویزا، ویزاهای فرودگاهی، تمدید ویزای جهانگردی و کار و تهیه اسناد تجاری و سجلی، رسیدگی به امور اتباع خارجی، ارتباط با سرکنسولی کشورها، تلاش برای اعلام خواهر خواندگی و فراهم کردن شرایط حضور سفرای خارجی در منطقه را از جمله وظایف دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه ویژه پارس است.

قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این آئین اظهار داشت: سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی امادگی دارد از فعالیت‌های این دفتر به ویژه در راستای حمایت از توسعه صنعتی و جذب سرمایه گذاری در این منطقه حمایت کند.

غلامرضا غریبی اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یک ثروت ملی و متعلق به همه ایرانیان و جمهوری اسلامی ایران است و به طور قطع با حضور همه سرمایه گذاران ایرانی داخل و خارج از کشور در این منطقه در آینده شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این خطه از ایران اسلامی خواهیم بود.

در این آئین از تلاش‌های محمد قبادی‌راد مسئول پیشین دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در عسلویه قدرانی شد و محمودی از اعضای فعال دبیرخانه برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهدها به عنوان مسوول جدید این دفتر معرفی شد.