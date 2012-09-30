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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۰

امیر نبی پور/

هیچ کشوری توانایی مقابله به قدرت نیروهای مسلح ایران را ندارد

هیچ کشوری توانایی مقابله به قدرت نیروهای مسلح ایران را ندارد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرمانده لشکر 64 ارومیه گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به درجه ای از توانایی و آمادگی دفاعی رسیده اند که هیچ قدرت و کشوری توان مقابله با آن را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محسن نبی پور عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده تیپ سه لشکر 64 ارومیه در مهاباد افزود: نیروهای مسح جمهوری اسلامی، امروز توانمندتر و با صلابت تر از همیشه آماده هستند به هرگونه تهدید از سوی دشمنان پاسخی دندان شکن بدهند.

وی با اشاره به رشادت های نیروهای توانمند و متعهد مسلح کشور در طول هشت سال جنگ تحمیلی اظهارداشت: این نیروها امروز نیز با اراده ای قوی تر و با استفاده از سلاح ایمان و پیشرفته ترین تجهیزات خود با تهدیدات خارجی مقابله و آنها را در نطفه سرکوب خواهند کرد.

امیر نبی پور ادامه داد: نتایج درخشانی که در دوران دفاع مقدس ملت ایران و رزمندگان اسلام به آن دست پیدا کردند در سایه وحدتی بود که در کشور وجود داشت و امروز نیز ملت ایران با اتکا به همین وحدت و همبستگی که در سایه انقلاب اسلامی و زیر لوای رهبر معظم انقلاب حاصل شده آماده دفاع از کیان ایران اسلامی است.

وی با اشاره به تجربه‌ دفاع مقدس و مجهز شدن به پیشرفته‌ ترین تجهیزات، سلاح های بومی و تاکتیک‌های روز دنیا افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار بالایی برخوردار است بطوریکه هیچ تجاوزگری فکر تعدی و تجاوز را به خود نخواهد داد.

در این مراسم سرهنگ موسی حامد بابایی به عنوان فرمانده جدید تیپ سه دلاور مهاباد معرفی و از خدمات امیر سرتیپ مظفر میرزابیگی قدردانی شد.

کد مطلب 1709009

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