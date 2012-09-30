خبرنگار شرایط "جنگ" در کشور نداریم/ برگزاری دوره آموزشی برای خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا مصطفوی نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل و بحرانهای ناشی از جنگ برای خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر باید گفت که هیچ خبرنگار جنگی در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ خبرنگاری در کشور نداریم که بتواند در شرایط بحران ناشی از جنگ کار کند، بیان داشت: در این راستا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشکده خبر قرار بر این است که دوره های آموزشی لازم در این زمینه برای خبرنگاران برگزار شود.

معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه این دوره های آموزشی با حمایت کمیته پدافند غیرعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در این راستا با کمک مقامات استانی از هر استان دو نفر خبرنگار برای حضور در دوره های آموزشی بحران ناشی از جنگ معرفی خواهند شد.

مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه این دوره های آموزشی مخصوص خبرنگاران خواهد بود، بیان داشت: خبرنگاران باید در شرایط بحران ناشی از جنگ بداند که از چه ادبیات، تجهیزات و ... استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ خبرنگار خاص فضای ناشی از جنگ نداریم، افزود: در حال حاضر تنها خبرنگاری که در این زمنیه کار می کند "رضا برجی" است که آن هم خودش به مناطق جنگی می رود.

معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: هر خبرنگار باید شرایط خاص جنگ، تهدیدات و شرایط بحران ناشی از جنگ را به خوبی بداند و در این راستا بهترین عملکرد را داشته باشد.

مصطفوی نیا در بخش دیگری از سخنان خود از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل گرایش رسانه در کشور خبر داد و گفت: بهمن ماه سالجاری در این مقطع و رشته اقدام به پذیرش دانشجو خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجو در این رشته از طریق کنکور متمرکز خواهد بود، تصریح کرد: داوطلبان پس از قبولی در دانشگاه باید شرایط اختصاصی را نیز در این زمینه داشته باشند.