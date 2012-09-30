تریبون آزاد یادواره سرداران دفاع مقدس در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه، عصر یکشنبه به همت فرهنگسرای ولاء با هدف تبیین روشن و اصولی افق سرداران شهید دفاع مقدس و پیوند دفاع مقدس با زندگی معاصر با حضور جمعی از فرزندان سرداران شهید مانند جولایی، فیاض بخش و رستگار به همراه سرداران فعلی سپاه پاسداران مانند سردار یکتا و لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این مراسم با حضور رزمندگان و سرداران جنگ تحمیلی، به بررسی ابعاد و مختصات دوران دفاع مقدس پرداخته و از فرصت حضور فرزندان سرداران شهید که هم اکنون به عنوان افسران جنگ نرم به فعالیت مشغول هستند، استفاده کرد تا به بررسی ابعاد و مختصات جنگ کنونی که جنگ نرم است، بپردازد

تفاوت ها و شباهت های دو جنگ نرم و جنگ تحمیلی فرصت ها و تهدیدهای موجود در آنها و بررسی سبک زندگی سرداران جنگ تحمیلی و افسران جنگ نرم و پاسخ به برخی سئوال ها و شبهه های حاضران به همراه سئوال های حاضران با محوریت تبیین اصولی فرهنگ ایثار و شهادت نیز از موضوعاتی بود که در این میزگرد و تریبون آزاد به آن پرداخته شد.

این مراسم با حضور خانواده شهدا، ایثارگران، بسیجیان و جمعی از مسئولان استان تهران و مردم شهرستان ری برگزار شد که با سخنان جمعی از فرزندان سرداران شهید نیز همراه بود.