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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۶

تریبون آزاد یادواره سرداران دفاع مقدس در شهرری برگزار شد

تریبون آزاد یادواره سرداران دفاع مقدس در شهرری برگزار شد

شهرری – خبرگزاری مهر: میزگرد و تریبون آزاد "شرح شیدایی" با حضور فرزندان سرداران شهید، با عنوان "شرح شیدایی" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه، عصر یکشنبه به همت فرهنگسرای ولاء با هدف تبیین روشن و اصولی افق سرداران شهید دفاع مقدس و پیوند دفاع مقدس با زندگی معاصر با حضور جمعی از فرزندان سرداران شهید مانند جولایی، فیاض بخش و رستگار به همراه سرداران فعلی سپاه پاسداران مانند سردار یکتا و لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این مراسم با حضور رزمندگان و سرداران جنگ تحمیلی، به بررسی ابعاد و مختصات دوران دفاع مقدس پرداخته و از فرصت حضور فرزندان سرداران شهید که هم اکنون به عنوان افسران جنگ نرم به فعالیت مشغول هستند، استفاده کرد تا به بررسی ابعاد و مختصات جنگ کنونی که جنگ نرم است، بپردازد

تفاوت ها و شباهت های دو جنگ نرم و جنگ تحمیلی فرصت ها و تهدیدهای موجود در آنها و بررسی سبک زندگی سرداران جنگ تحمیلی و افسران جنگ نرم و پاسخ به برخی سئوال ها و شبهه های حاضران به همراه سئوال های حاضران با محوریت تبیین اصولی فرهنگ ایثار و شهادت نیز از موضوعاتی بود که در این میزگرد و تریبون آزاد به آن پرداخته شد.

این مراسم با حضور خانواده شهدا، ایثارگران، بسیجیان و جمعی از مسئولان استان تهران و مردم شهرستان ری برگزار شد که با سخنان جمعی از فرزندان سرداران شهید نیز همراه بود.

کد مطلب 1709011

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