  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۶

در کراچی برگزار شد؛

تظاهرات ضد آمریکایی مردم پاکستان در محکومیت فیلم موهن

تظاهرات ضد آمریکایی مردم پاکستان در محکومیت فیلم موهن

هزاران نفر از مردم کراچی در جنوب پاکستان همانند روزهای قبل علیه فیلم موهن آمریکایی صهیونیستی به ساحت نورانی پیامبر گرامی (ص) تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، منابع وابسته به پلیس پاکستان گزارش دادند: پنج هزار نفر با برگزاری تظاهرات در کراچی در جنوب پاکستان، تولید و پخش فیلم موهن ضد اسلامی را محکوم کردند.

 منابع پاکستانی بیان کردند: تظاهرات کنندگان شعار می دادند: ما آماده ایم جانمان را به خاطر حضرت محمد بن عبدالله پیامبر گرامی اسلام(ص) فدا کنیم.

شایان ذکر است که تولید و نمایش فیلم موهن در آمریکا واقدام گستاخانه یک نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) احساسات مسلمانان سراسر جهان را جریحه دار کرده است.

کد مطلب 1709014

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