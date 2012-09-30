تظاهرات ضد آمریکایی مردم پاکستان در محکومیت فیلم موهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد ، منابع وابسته به پلیس پاکستان گزارش دادند: پنج هزار نفر با برگزاری تظاهرات در کراچی در جنوب پاکستان، تولید و پخش فیلم موهن ضد اسلامی را محکوم کردند.

منابع پاکستانی بیان کردند: تظاهرات کنندگان شعار می دادند: ما آماده ایم جانمان را به خاطر حضرت محمد بن عبدالله پیامبر گرامی اسلام(ص) فدا کنیم.

شایان ذکر است که تولید و نمایش فیلم موهن در آمریکا واقدام گستاخانه یک نشریه فرانسوی در انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام(ص) احساسات مسلمانان سراسر جهان را جریحه دار کرده است.