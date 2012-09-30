به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بندر گناوه عصر یکشنبه در همایش ایمنی و آتش نشانی گناوه با تقدیر از تلاش‌ها و از جان‌گذشتگی‌های آتش‌نشانان، اظهار داشت: مردانه ایستادن در برابر آتش، قلبی عاشق به بزرگی آسمان و به زلالی دریا می‌خواهد.

علی بیروتی خطاب به اتش‌نشانان اضافه کرد: هنگامی که شما عزیزان آتش نشان همچون فرشته نجات ، جان خویش را در کف دست خود گذاشته و به یاری مردم در معرض آسیب یا آسیب دیدگان حوداث احتمالی بدون ذره‌ای دلهره می‌شتابید، آن زمان شما خالق یکی از زیباترین لحظه‌های این زندگی دنیایی می‌شوید.

وی تصریح کرد: وقتی شما به کمک کسانی می‌شتابید که تا مرگ یک نفس بیشتر برای آنها باقی نمانده است، باید دانست که این بی باکی شما در زمان مواجهه شدن با مشکلات سرمنشا ماورایی دارد و شما این قلب بزرگ و سخاوتمند خود را از خداوند بخشنده و مهرآفرین هدیه گرفته اید.

شهردار بندر گناوه درپایان گفت: نمی‌دانم با چه زبانی باید از زحمات شبانه روزی شما آتش نشانان مهربان و شجاع واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری گناوه قدرانی و تقدیر به عمل آورم؛ چرا که زبان قاصر از اینهمه از خود گذشتگی شما است و امیدوارم توانسته باشیم با برگزاری این همایش گوشه‌ای از خمات بزرگ شما را نشان داده باشیم.

مسئول واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی گناوه با تقدیر از تلاش های شهردار این شهر در تهیه امکانات ضروری و مورد نیاز آتش نشانی گفت: با حضور مهندس بیروتی در شهرداری شاهد گسترش روزافزون امکانات و خدمات رسانی واحد آتش نشانی هستیم.

رضازاده افزود: مجموعه خدمات ایمنی و آتش نشانی این شهر با امکانات موجود با جدیت و به صورت شبانه روزی در سه شیفت کاری مشغول انجام وظیفه هستند.معاونت فرهنگی ـ هنری با همکاری واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری گناوه اقدام به برگزاری همایش ایمنی و آتش نشانی کرد.

معاون عمرانی فرمانداری گناوه نیز در این همایش گفت: آتش‌نشانان، حافظان جان و مال مردم هستند و در سخت‌ترین لحظات زندگی، فرشتگان نجات انسان‌ها می‌شوند.

ملک زاده، آتش نشانان گناوه را دلیرمردانی سخت کوش دانست که با امکانات کم موجود با جان و دل برای نجات مردم از حوادث تلاش می کنند.

همایش ایمنی وآتش نشانی به همت معاونت فرهنگی وهنری وبا همکاری واحد خدمات ایمنی وآتش نشانی شهرداری گناوهبه مناسبت بزرگداشت روز آتش نشان برگزار شد و از 15 نفر از آتش نشانان گناوه تقدیر شد.

در این مراسم ولی سیفی به عنوان آتش نشان نمونه معرفی شد.