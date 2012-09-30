تیم خراسان شمالی مغلوب گلستان شد

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم خراسان شمالی عصر یکشنبه در نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی والیبال نشسته جانبازان کشور، برابر تیم قدرتمند گلستان مغلوب شد.
وی با بیان اینکه تیم استان در این دیدار با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد، اظهار داشت: والیبالیست های خراسان شمالی در این بازی عملکرد قابل قبولی داشتند و موفق شدند برابر تیم با تجربه گلستان یکست را به نفع خود به پایان برند.
براتی زاده با اعلام اینکه تیم استان در گروه هفت این مسابقات با تیمهای گلستان و اردبیل همگروه است، اظهار داشت: خراسان شمالی در دومین دیدار خود صبح دوشنبه در ورزشگاه شهید چمران رامسر به مصاف تیم اردبیل میرود.
وی تصریح کرد: اعضای تیم والیبال نشسته جانبازان خراسان شمالی را در این مسابقات برات ایمنی، محسن علی آبادی، علی نودهی، کریم فروتن، محمد پژمان، فروع الدین رباطی، مظفر عبدالله زاده، محمد یوسفی و حسینعلی مغنی به مربیگری مهدی خوشی تشکیل دادهاند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی عنوان کرد: رقابتهای قهرمانی والیبال نشسته جانبازان کشور با حضور 26 تیم ار استانهای مختلف، به میزبانی شهر رامسر استان مازندران از عصر یکشنبه 9 مهر ماه آغاز شده و تا 13 این ماه نیز ادامه دارد.
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