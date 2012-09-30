واکنش شدید صهیونیستها به سروده جدید گونترگراس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دی ولت چاپ آلمان هرتزل چاکاک رئیس این انجمن ، گونتر گراس را متهم به " عقده گشایی به منظور تحقیر اسرائیل" کرد.



گراس با سرودن یک شعر جدید که دیروز منتشر شد، "مردخای وانونو" افشا کننده اسرار هسته ای اسرائیل را مورد ستایش قرار داد.



وی قصد دارد این شعر را در کتابی تحت عنوان "آین تاگزفلیگن" به معنی "حشره‌های یک روزه" منتشر می‌شود، به زودی به بازار بفرستد.



در این شعر گراس از "مردخای وانونو" تکنسین هسته‌ای اسرائیلی که با افشای فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی به جرم خیانت و افشای اسرار نظامی به 18 سال زندان محکوم شد، تجلیل می‌کند و او را قهرمان می‌خواند.



آوریل امسال نیز گراس با شعر "آنچه باید گفته شود" خشم رژیم صهیونیستی را برانگیخت و این رژیم را تهدید برای صلح جهانی خواند.



