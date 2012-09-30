به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان عصر امروز یکشنبه و پس از صعود تیم ملی نوجوانان ایران به جام جهانی ضمن ابراز رضایت از عملکرد این تیم گفت: بازیکنان ما در دیدار برابر استرالیا عملکرد قابل قبولی داشتند و توانستند فوتبال خوبی را به نمایش بگذارند و راهی جام جهانی شوند.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نوجوانان ایران باید الگوی سایر تیم ها برای صعود به جام جهانی شوند گفت: امیدوارم تیم نوجوانان ایران بتواند عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد. فدراسیون یک سال و نیم است که روی این تیم سرمایه گذاری کرده و خوشحالم که مزد این حمایت را گرفتیم.

علی کفاشیان با اشاره به برنامه هایی که فدراسیون فوتبال برای حمایت از تیم نوجوانان در نظر گرفته است گفت: برنامه ریزی ما به گونه ایست که بتوانیم در رقابت های جام جهانی به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنیم.

تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر روز یکشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی آسیا با نتیجه 5 بر یک برابر استرالیا به پیروزی رسید تا علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، جواز حضور در جام جهانی 2013 که در امارات برگزار می شود را کسب کند.