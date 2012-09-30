اعلام اسامی شهدای ایرانی حادثه تروریستی بغداد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت ایرانیان در حادثه تروریستی صبح امروز در بغداد گفت: در این حادثه 12 زایر ایرانی به نامهای محمدرضا فتحی مدیر کاروان، حسینعلی ملک، علی قوچانی، علی عظیمی، نصرت گرامی، یاسر ابوطالبی، سید محسن هاشمیان، رمضان عظیمی، محمدعلی خوانساری،علی علیرضایی، علیرضا کاظمی و حسین زاده مجروح شدند.

وی افزود: اطلاعات دریافتی نشان می دهد این اقدام تروریستی در نزدیکی اتوبوس حامل زایران ایرانی اعزامی از خمینی شهر اصفهان رخ داده است.

این مقام مسوول اضافه کرد: با کسب خبر وقوع انفجار یادشده بلافاصله گروه های درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر برای انجام ارزیابی های اولیه و ثانویه از شمار تلفات و خسارات این انفجار تروریستی به منطقه مدائن در 40 کیلومتری جنوب بغداد اعزام شدند.

حیدری اظهار داشت: بررسی ها از سوی گروه های اعزامی در حال انجام است اما تاکنون به جز تایید خبر فوق جزییات کاملی از این انفجار تروریستی به دست نیامده است.

