گلزار شهدای روستاهای آذربایجان غربی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی تیموری عصر یکشنبه در آیین معرفی رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس افزود: در سال جاری طرح ساماندهی در 71 روستای استان که بیش از 10 شهید به خاک سپرده است اجرا و اعتبار آن از سوی بنیاد شهید ،همیاری شهرداری های استان و نیز استانداری آذربایجان غربی تامین می شود.

وی با تاکید بر تسریع در روند اجرای این طرح یاد آور شد: تا پایان سال گذشته از سه هزار و 564 مزار شهید بیش از 577 مزار ساماندهی شده است.

تیموری در ادامه با اشاره به ساماندهی 80 درصد از گلزار شهدای مناطق شهری استان اظهارداشت: از پنج هزار و821 مزار شهدا درگلزارهای شهدای شهری استان تاکنون پنج هزار و 48 مزار ساماندهی شده است.

مرتضی نظری فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: آنچه موجب پیروزی رزمندگان دردوران هشت سال دفاع مقدس شد عشق آنان به ایثار و شهادت طلبی بود که امروز نیز این عشق در وجود تک تک این مردم جاری است و همین مهم موجب ترس دشمن از ایران اسلامی شده است .

در پایان رضا عباسوند کشتیبان به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس معرفی واز زحمات جمشید مهمان روش رئیس قبلی قدردانی شد.