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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

تیموری خبر داد:

گلزار شهدای روستاهای آذربایجان غربی ساماندهی می شوند

گلزار شهدای روستاهای آذربایجان غربی ساماندهی می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی از ساماندهی گلزار شهدای استان در مناطق روستایی تا دو سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی تیموری عصر یکشنبه در آیین معرفی رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس افزود: در سال جاری طرح ساماندهی در 71 روستای استان که بیش از 10 شهید به خاک سپرده است اجرا و اعتبار آن از سوی بنیاد شهید ،همیاری شهرداری های استان و نیز استانداری آذربایجان غربی تامین می شود.

وی با تاکید بر تسریع در روند اجرای این طرح یاد آور شد: تا پایان سال گذشته از سه هزار و 564 مزار شهید بیش از 577 مزار ساماندهی شده است.

تیموری در ادامه با اشاره به ساماندهی 80 درصد از گلزار شهدای مناطق شهری استان اظهارداشت: از پنج هزار و821 مزار شهدا درگلزارهای شهدای شهری استان تاکنون پنج هزار و 48 مزار ساماندهی شده است.

مرتضی نظری فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: آنچه موجب پیروزی رزمندگان دردوران هشت سال دفاع مقدس شد عشق آنان به ایثار و شهادت طلبی بود که امروز نیز این عشق در وجود تک تک این مردم جاری است و همین مهم موجب ترس دشمن از ایران اسلامی شده است .

در پایان رضا عباسوند کشتیبان به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس معرفی واز زحمات جمشید مهمان روش رئیس قبلی قدردانی شد.

کد مطلب 1709022

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