به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر یکشنبه در جمع نیروهای انتظامی شهرستان دیر با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تامین امنیت در این شهرستان، اظهار داشت: نبود امنیت باعث خدشه‌دارشدن سلامت و دوچندان شدن ناهنجاری‌های جامعه خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیر افزود: شهرستان دیر با توجه به بافت دینی و مذهبی که دارد برای اجرای برنامه های انتظامی نیازاست که هماهنگی وتعامل بیشتری با مردم و مسئولان صورت گیرد.

وی استفاده از ظرفیت‌های عمومی جامعه را مهم دانست و افزود: استفاده از ظرفیت‌های عمومی جامعه برای برخورد با عوامل توزیع و فروش مواد مخدر، بی‌حجابی و بی‌بندوباری که عامه مردم از این عوامل خرسند نیستند، برای اجرای برنامه‌های نیروی انتظامی بسیار تاثیرگذار و موفقیت‌آمیز است.

بحرانی، نقدپذیری، تعامل و تبادل اطلاعات با مجموعه شورای تامین شهرستان، رضایت‌مندی مردم، استفاده از ظرفیت‌های ائمه جمعه و روحانیان، کنترل افراد مهاجر در فصل کشاورزی و حاکم کردن فرهنگ اسلامی و دینی از وظایف نیروی انتظامی است.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی امام جمعه دیر نیز در این آئین اظهار داشت: اقتدارنیروی انتظامی در گرو پایبندی به ارزش های اسلامی و داشتن پایگاه اجتماعی است.

وی اضافه کرد: این نیرو از آنجا که به نهاد رهبری وصل می شود باید با توده مردم با مهربانی رفتارکند و با سعه صدر و بردباری بر دل های مردم حکومت و نفوذ داشته باشد.

کشف 19 میلیارد ریال کالای قاچاق در دیر



فرمانده انتظامی شهرستان دیر نیز در این آئین اظهار داشت: نیروی انتظامی برای برقراری امنیت پایدار و حفاظت از جان وناموس مردم شبانه روزی تلاش دارد و این زحمات بر هیچ کس پوشیده نیست.

سرهنگ حمیدرضا خضری تنگستانی افزود: با تلاش همه پرسنل انتظامی در شهرستان دیر امنیت خوبی حاکم است و جرایم خشن وجود ندارد.

وی اضافه کرد: پلیس آگاهی دیر در کشف مشروبات، محصولات ضدفرهنگی، برخورد با مظاهر فساد، کشف سلاح جنگی و دستگیری اراذل و اوباش توفیقات بسیار خوبی داشته است.

تنگستانی افزود: در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته درکشف جرایم 280 درصد افزایش داشته ایم که این نشان از زحمات همه پرسنل نیروی انتظامی است.

وی یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون 19میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان دیر کشف و ضبط شده است که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی نشان می‌دهد.