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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

به مناسبت هفته گردشگری/

بزرگ‌ترین پرچم ایران در خراسان‌شمالی به اهتزاز درآمد

بزرگ‌ترین پرچم ایران در خراسان‌شمالی به اهتزاز درآمد

بجنورد - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته گردشگری بزرگ‌ترین پرچم ایران در خراسان شمالی به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه بزرگترین  پرچم جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی در میدان دفاع مقدس بجنورد به اهتزاز درآمد.

این پرچم 253 مترمربعی که 22 متر طول و 5/11 متر عرض دارد با هزینه‌ای بالغ بر 600 میلیون ریال بر روی پایه‌ای به ارتفاع 50 متر در میدان دفاع مقدس بجنورد نصب شده است.

استاندار خراسان شمالی در مراسم اهتزاز این پرچم عنوان کرد: اهتزاز پرچم سرافراز جمهوری اسلامی ایران نماد ایستادگی و غیرت ملت مسلمان این مرز و بوم است.

محمود احمدی بیغش این موضوع را امری خجسته و مبارک ارزیابی کرد و افزود: شور و اشتیاق مردم خراسان شمالی برای اهتزاز بزرگ‌ترین پرچم ایران در بجنورد نشان دهنده روحیه دینی و ملی مردم این استان است.

وی علاقمندی به پرچم و حفظ احترام آن را به معنای پایبندی به اصول و ارزش‌های نظام اسلامی دانست و گفت: حفظ حرمت پرچم از جانب آحاد ملت، وظیفه‌ای دینی و ملی محسوب می‌شود، چرا که زنده نگه داشتن پرچم کشور ایران در واقع پاسداری از انقلابی نشات گرفته از بطن اسلام است.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور نصب پرچم بزرگ ایران را در هفته گردشگری سال جاری در تمامی استان‌های کشور در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 1709025

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