  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۵

طی پیامی؛

عباسی صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان به جام‌جهانی را تبریک گفت

عباسی صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان به جام‌جهانی را تبریک گفت

وزیر ورزش و جوانان در پیامی صعود غرور انگیز تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان به رقابت های جام جهانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان که در پایگاه اطلاع رسانی رسمی این وزارتخانه منتشر شده، آمده است:

در ادامه موفقیت های بزرگ ورزش ایران در المپیک و پارالمپیک لندن، نوجوانان غیور فوتبال ایران اسلامی نیز مجوز حضور در جام جهانی را کسب کردند که موفقیت و دست آوردی بزرگ برای ورزش رده های پایه کشورمان محسوب می شود.

در ادامه این پیام آمده است: قطار بزرگ ورزش ایران با جوانانی شجاع و برومند به سوی موفقیت در حال حرکت است و هر روز شاهد افتخار آفرینی جوانان این سرزمین در رشته های مختلف ورزشی هستیم و اینبار نوجوانان فوتبالیست این دیار با تکیه بر ایمان و اراده راسخ و تلاش و کوشش، با هدایت کادر فنی وطنی و متخصص و متعهد و اخلاق گرا توانستند جواز حضور در رقابت های جام جهانی جوانان را برای ورزش ایران اسلامی به ارمغان بیاورند.

اینجانب ضمن آرزوی توفیقات بزرگتر برای تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان این موفقیت را به همه ملت بزرگ ایران و خانواده بزرگ ورزش تبریک می گویم و منتظر درخشش آنها در رقابتهای نهایی جام جهانی نوجوانان هستیم.

کد مطلب 1709027

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