75 درصد کالاهای صنفی گلستان استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیچ لی عصر یکشنبه در شورای استاندارد استان افزود: پنج هزار واحد صنفی بازرسی شده در استان بازرسی شدند که 75 درصد کالاها دارای نشان استاندارد بودند.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در سال گذشته 11 هزار واحد صنفی بازرسی شدند که 83 درصد کالاهایشان استاندارد بود.

وی ترویج فرهنگ استاندارد را یکی از برنامه های مهم این اداره کل برشمرد.

مدیرکل استاندارد استان گلستان هم کنترل براستانداردهای فلزات گرانبها را یکی از وظایف این اداره کل عنوان کرد و گفت: رعایت استاندارد در ساخت طلا در استان در سال 90، 6 درصد نسبت به سال 89 کاهش یافته است.

قلیچ لی افزود: در سال 89، 39 درصد طلاهای ساخته شده در استان گلستان استانداردها را رعایت می کردند که این رقم در سال 90 به 33 درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه حداقل 30 سازنده طلا در استان گلستان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد استان موظف است از پایان آبان ماه نسبت به جمع آوری و برش مسکوکات غیرقانونی اقدام و از آذرماه نیز موارد خلاف را به مراجع قضایی معرفی کند.



دبیر شورای استاندارد استان گلستان از ارتقاء کیفیت نازل های سوخت در استان خبرداد و گفت: در بررسی های به عمل آمده در سال 90، 11 درصد نازل ها استاندارد و 4.9 درصد غیراستاندارد بودند.



قلیچ لی شعار سازمان جهانی استاندارد در سال 2012 را ضایعات کمتر، نتایج بهتر و افزایش کارایی با رعایت استانداردها بیان کرد و ادامه داد: هفته استاندارد از روز 17 مهرماه شروع و تا 23 همین ماه ادامه دارد و اداره کل استاندارد برای آشنایی بیشتر مردم با موضوع استاندارد برنامه های مختلفی را تدارک دیده است.