نیمی از خسارات سیل گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام عصر یکشنبه در نشست با مسئولان شورای مدیریت بحران، اعتبار تخصیص یافته برای جبران خسارت سیل استان را 360 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این میزان اعتبار ناکافی است و باید برای تامین اعتبارات بیشار جهت جبران خسارات برنامه ریزی شود.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استاندار گلستان نیز بر پرداخت خسارت بر کشاورزان خسارت دیده از حادثه سیل تاکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن آغاز کشت محصولات، بانکها باید هر چه زودتر پرداخت خسارت به آسیب دیدگان را انجام دهند.

وی عنوان کرد: اقدامات لازم برای پیشگیری از خسارات سیل در روستاهای در معرض خطر در دست اقدام است.

به گزارش مهر، سیل سالجاری بیش از 95 میلیارد تومان به بخش های مختلف در گلستان خسارت زد.

