معرفی نفرات برتر پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این رقابتها و در وزن منهای 120 کیلو محمد خلیفه نیل ساز از آذربایجان شرقی، علی خسروی پویا از خراسان رضوی و عباس خسروی از خوزستان اول تا سوم شدند، در وزن به اضافه 120 کیلو نیز فرشاد حیدری از خوزستان به مقام اول رسید.

در رکوردگیری هفدهمین دوره رقابتهای پرس سینه قهرمانی باشگاههای کشور هشت ورزشکار منتخب اوزان منهای 120 وبه اضافه 120 کیلو کشور یک روز در مجموعه ورزشی ذات پرور رشت با هم به مسابقه دادند، رقابتهای سایر اوزان در شهریار کرج برگزار شد.

صعود نیوساد رشت به مرحله پایانی لیگ برتر کبدی

تیم نیوساد رشت به مرحله پایانی لیگ برتر کبدی هفت نفره کشور صعود کرد، در مرحله نیمه پایانی این مسابقات تیم نیوساد رشت در تهران با دو برد برابر تیمهای کرمان و قم و دو باخت مقابل تیمهای سیستان و بلوچستان و تهران با مجوع 15 امتیاز به همراه پنج تیم دیگر به مرحله پایانی که اواخر مهرماه به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار می شود، راه یافت.

در پنجمین دوره لیگ برتر کبدی هفت نفره کشور 10 تیم حضوریافتند.

احیاء مراکز قهرمانی و استعداد یابی ورزش پس از یک دهه وقفه

مدیرکل دفتر توسعه ورزش قهرمانی و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان از احیای دوباره پایگاه های استعدادیابی و قهرمانی در کشور خبرداد.

وادی خیل در حاشیه نخستین سمینار هم اندیشی و آموزشی مراکز ورزش قهرمانی کشور در زیباکنار رشت افزود: پس از یک دهه حرکت پایگاه های ورزش قهرمانی و استعداد یابی دوباره کار خود را آغاز کردند که حرکت بزرگی در راستای قهرمان پروری به شمار می رود.

مدیرکل دفتر توسعه ورزش قهرمانی و استعداد یابی وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: در سراسر کشور 18 پایگاه ورزشی، قهرمانی و استعدادیابی با حمایت مالی وزارت ورزش کار خود را برای شناسایی و تربیت استعدادها و نخبه گان ورزش آغاز خواهد کرد.

پایان تنیس روی گرامیداشت هفته دفاع مقدس

مسابقه تنیس روی میز دانش آموزان بسیجی شهرستان املش، گرامیداشت هفته دفاع مقدس بامعرفی نفرات برتر پایان یافت، در پایان این رقابتها و در مقطع ابتدایی پسران امیرعلی عاشوری از دبستان شهید پاهکیده یک، در قسمت دختران رقیه رضایی از دبستان شهید پاهکیده دو، در مقطع راهنمایی پسران علیرضا خدادوست از مدرسه شهید باهنر و در قسمت دختران آرزو مهجوری از مدرسه جنت، در مقطع متوسطه پسران سجادترابی از دبیرستان ابن سینا و در قسمت دختران نیز شیوا رهنما از دبیرستان نرجسیه اول شدند.

در رقابتهای تنیس روی میز دانش آموزان بسیجی شهرستان املش گرامیداشت هفته دفاع مقدس 67 دانش آموز دو روز در سالن ورزشی شهدای املش باهم مسابقه دادند.

پایان رقابتهای پرورش اندام

رقابتهای پرورش اندام قهرمانی گیلان با معرفی تیمهای برتر در رشت پایان یافت، در پایان رقابتهای پرورش اندام تیم صدرای رشت با52 امتیاز، ذات پرور رشت با 48 امتیاز و رحیمیان رشت با 41 امتیاز اول تا سوم شدند.

در پایان مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک نیز تیمهای ذات پرور، صدرا و رحیمیان رشت به مقامهای اول تا سوم رسیدند.