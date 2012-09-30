به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر سالن آمفی تئاتر این دانشکده که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال ساخته شده است به بهرهبرداری رسید.
این سالن ظرفیت تعداد 90 صندلی را دارد و قابل استفاده برای همایشها ، سخنرانیها و مجالس مختلف است. بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، مراسم افتتاح این سالن با مراسم محفل انسی با قرآن همراه است.
پذیرش 450 دانشجو در دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر
معاون دانشجویی و آموزشی دانشکده فنی و حرفهای امام خامنهای بوشهر با اشاره به پذیرش 450 دانشجو در این دانشکده برای ترم جدید تحصیلی، اظهار داشت: این تعداد دانشجو در هفت رشته مقطع کاردانی به تحصیل خواهند پرداخت. ثبت نام این دانشجویان از روز یکشنبه 9 مهرماه آغاز خواهد شد و تا روز سه شنبه 11 مهرادامه خواهد یافت.
دشتی زاده در ادامه به بیان تاریخچهای از پذیرش دانشجو در این دانشکده پرداخت و اضافه کرد: دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر از سال 1375 تاسیس گردیده و در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم فعالیت دارد و هفت رشته در مقطع کاردانی در آن دایر است.
ثبت 161 هزار مورد تخلف کنترل شده در استان بوشهر
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوشهر از کاهش ۴۲ درصدی تصادفات رانندگی در پنج ماه ابتدای سال جاری در معابر شهری استان خبر داد و اظهار داشت: در پنج ماهه ابتدای سال گذشته تعداد 878 فقره تصادف در معابر شهری استان به وقوع پیوسته اما در پنج ماهه سال جاری این رقم به 507 فقره تصادف کاهش یافته است.
فتحالله بحرینی در ادامه تخلفات کنترل شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر در مدت مذکور را بیش از 161 هزار مورد عنوان و تصریح کرد: این تخلفات شامل مواردی چون عدم استفاده از کمربند ایمنی، عبور از چراغ قرمز، استفاده از تلفن همراه و عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.
این مقام انتظامی در ادامه تعداد گواهینامههای صادر شده از سوی پلیس راهور بوشهر در این مدت را دو هزار و 575 مورد برشمرد و تصریح کرد: از این تعداد، 118 فقره متعلق به گواهینامه پایه یک، یک هزار و 724 فقره مربوط به موتورسیکلت و 453 مورد نیز گواهینامه ویژه بوده است.
کشف ۳۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان دیلم
فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در سطح این شهرستان کشف شده است و ماموران راهنمایی و رانندگی شهرستان دیلم در مدت مذکور یک هزار و 729 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را شناسایی و توقیف و تعداد 15 هزار و 850 مورد تخلف را کنترل کردهاند.
ابراهیم عربزاده تعداد افراد دستگیر شده توسط پلیس آگاهی این شهرستان را 115 نفر برشمرد و تصریح کرد: ماموران آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان دیلم در عملیاتهای مختلف شبانهروزی در راستای سرقت، 134 مورد سرقت را کشف کردهاند.
وی مبارزه با محصولات ضد فرهنگی را در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار مهم و لازم دانست و گفت: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دیلم طی یک سال گذشته بیش از سه هزار گیرنده و تجهیزات ماهوارهای و 60 هزار محصولات ضد فرهنگی و مشروبات الکلی کشف و ضبط کرده است.
انتخاب چهار اثر نمایشی در نهمین جشنواره تئاتر استانی ماه
رئیس حوزه هنری بوشهر گفت: از سوی دبیرخانه نهمین جشنواره استانی تئاتر ماه چهار اثر نمایشی برای حضور در بخش نهایی جشنواره تئاتر ماه انتخاب شدند.
سید حسین سیدزاده افزود: نمایشهای «شرط» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا بهرامیان از شهرستان تنگستان، «فریاد خفته» به نویسندگی و گارگردانی عباسعلی معتمدی از شهرستان دیلم، «وقتی دریا شروه میخواند» به نویسندگی و گارگردانی غلامرضا خضری و «تالاب» به نویسندگی امیر شاکردوست و کارگردانی رضا حیدریه از استان بوشهر از سوی هیئت بازبین بدون اولویت و مشروط به بازبینی به این دوره از جشنواره راه یافتند.
تولید 1000 تن کنجد در مزارع دشتستان
رئیس جهاد کشاورزی دشتستان گفت: دشتستان از قطبهای تولید کنجد در استان و کشور است و امسال بیش از یکهزار تن کنجد از مزارع دشتستان برداشت میشود. ر اساس برآوردهای انجام گرفته پیشبینی میشود که در هر هکتار از این مزارع بیش از 1.1 تن کنجد برداشت شود و در مجموع برآورد میکنیم بیش از یکهزار تن کنجد در دشتستان برداشت شود.
حسین قیصری اضافه کرد: گیاه کنجد به دلیل تحمل زیادی که با شرایط کمآبی دارد، جایگزین مناسبی برای محصولات تابستانه نظیر ذرت و هندوانه در منطقه است. کنجد دشتستان و رقم محلی از مهمترین ارقام کشت شده کنجد در این شهرستان است و امیدوار هستیم با تلاش کشاورزان شاهد بهبود وضعیت کیفیت محصولات باشیم.
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