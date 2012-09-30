میانگین قدی بالا تیم والیبال جوانان چین را در مقابل تایلند پیروز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ژانگ دی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی در مقابل تیم والیبال جوانان تایلند در آخرین بازی اولین روز مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی به میزبانی ارومیه در نشست خبری گفت: در این بازی هر دو تیم تلاش خود را کرده و میانگین بالای قدی چین باعث پیروزی این تیم شد.

وی با اشاره به اینکه فردا تیم والیبال جوانان چین در مقابل ژاپن قهرمان دوره پانزدهم مسابقات والیبال جوانان آسیا بازی می کند، اظهار داشت: فردا برای چین خیلی مهم بوده و ما برای هر ست و هر امتیاز برنامه ریزی کرده ایم.

سرمربی تیم والیبال جوانان چین عنوان کرد: نتیجه بازی فردا را نمی تواناز قبل پیش بینی کرد ولی بازی سختی در مقابل ژاپن خواهم داشت.

سرمربی تیم والیبال جوانان تایلند نیز در این نشست نداشتن تجربه کافی و هیجان زدگی بازیکنان را عامل اصلی عدم ارائه بازی خوب دانست و گفت: این بازیکنان جوان هستند و ما از عملکرد انها در این دوره از رقابتها راضی هستیم.

تیم والیبال جوانان چین فردا در آخرین بازی خود در مرحله یک هشتم نهایی با تیم ژاپن قهرمان جام پانزدهم و تایلند با کره جنوبی یک از مدعیان عنوان قهرمانی بازی می کند.

فردا دوشنبه 10 مهرماه سالجاری ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)، ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان) و (تایلند – کره جنوبی)، ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان) و (ایران – هندوستان) و ساعت 18، (چین – ژاپن) به مصاف هم می روند.

8 تیم برتر در مرحله دوم این دور از رقابتها به دو گروه E شامل ایران، هند، استرالیا و تایلند و گروه F شامل ژاپن، چین، کره جنوبی و تایلند تقسیم بندی شده و در مرحله بعدی تیمهای اول هر گروه با تیمها رده چهارم و تیمهای رده دوم با تیمهای رده سوم مبارزه می کنند.

26 بازی در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه برگزار که از این تعداد تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.