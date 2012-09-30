اکران نمایشهای جشنواره تئاتر گلستان خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از 6 مهرماه در گنبدکاووس آغاز شده بود و عصر یکشنبه به کار خود پایان داد، هشت گروه نمایشی رقابت داشتند.
در روز آخر این جشنواره، نمایش های موج ما را خواهد برد، کاری از سهیلا سبحانی از گرگان و هنگامه ای که آسمان شکفت به کارگردانی محبوبه شهریاری از کردکوی نیز روز یکشنبه 9 مهرماه اجرا شدند.
در روز اول، نمایش های مغناطیس درون از آزادشهر به کارگردانی محمد میرعرب رضی و نمایش اسفند 66 به نویسندگی حمیدرضا میرزایی و کارگردانی شقایق حدادی به روی صحنه رفت.
درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا محمودی از گرگان، راه یافته از جشنواره تئاتر امیدهای جوان و ننه دلاور، به نویسندگی آرمان طیران و کارگردانی سعید قاضی نژاد از گرگان در روز جمعه دومین روز جشنواره به روی صحنه رفتند.
در سومین روز این جشنواره نیز، نمایش های لباسی برای مهمانی، راه یافته از جشنواره تئاتر امیدهای جوان و این عشق پیر، به کارگردانی رشید نصیری، هر دو از بندرگز، به اجرای نمایش می پردازند.
اختتامیه این جشنواره عصر دوشنبه برگزار می شود.
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