اکران نمایشهای جشنواره تئاتر گلستان خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از 6 مهرماه در گنبدکاووس آغاز شده بود و عصر یکشنبه به کار خود پایان داد، هشت گروه نمایشی رقابت داشتند.

در روز آخر این جشنواره، نمایش های موج ما را خواهد برد، کاری از سهیلا سبحانی از گرگان و هنگامه ای که آسمان شکفت به کارگردانی محبوبه شهریاری از کردکوی نیز روز یکشنبه 9 مهرماه اجرا شدند.

در روز اول، نمایش های مغناطیس درون از آزادشهر به کارگردانی محمد میرعرب رضی و نمایش اسفند 66 به نویسندگی حمیدرضا میرزایی و کارگردانی شقایق حدادی به روی صحنه رفت.

درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا محمودی از گرگان، راه یافته از جشنواره تئاتر امیدهای جوان و ننه دلاور، به نویسندگی آرمان طیران و کارگردانی سعید قاضی نژاد از گرگان در روز جمعه دومین روز جشنواره به روی صحنه رفتند.