بهسازی و زیباسازی شهر اولویت شهرداری بوشهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر یکشنبه در بازدید و بررسی مشکلات کوی صلحآباد بوشهر اظهار داشت: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد، پاکسازی و بهبود وضعیت ظاهری شهر است که امیدواریم با تلاش شهرداری شاهد بهبود این فضا باشیم.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب برخی از نقاط کوی صلحآباد خواستار بهبود این وضعیت شد و اضافه کرد: برای بهبود این وضعیت باید همه مسئولان و دستگاهها تلاش کنند تا شاهد بهبود وضعیت این محله باشیم.
استاندار بوشهر پیشرفت در کارها را نیازمند تعامل و همراهی و همکاری همه دستگاهها و مدیران دانست و خاطرنشان کرد: زیباسازی و بهسازی این منطقه همکاری همه دستگاههای اجرایی را میطلبد و همه مسئولان باید در این راستا تلاش کنند.
وی با تاکید بر ضرورت پاکسازی و بهسازی نقاط و محلههای الوده، خواستار جمعآوری نخالهها و فنسکشی زمینهای بایر شد و ادامه داد: مرکز استان بوشهر باید دارای چهره زیبایی باشد و زیبنده بوشهر نیست که برخی از مناطق ان اینگونه باشند.
حسنوند با تاکید بر ضرورت ساماندهی زمینهای تملکی مشرف به ساختمان دستگاههای اجرایی، خواستار تسریع در بهبود فضای شهری بوشهر شد و افزود: بهسازی و زیبا سازی ظاهر شهر باید در اولویت طرحهای شهرداری قرار گیرد.
استاندار بوشهر را در این بازدید شهردار شهر بوشهر، فرماندار بوشهر، برخی از معاونان استاندار و مدیران کل ستادی و اجرای استان بوشهر همراهی میکردند.
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