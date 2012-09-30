طرح پزشک خانواده باعث تحقق بسیاری از اهداف و آرمانهای حوزه سلامت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ژاله جو عصر امروز در نشست بررسی روند پیشرفت طرح مزبور در استان اظهارداشت: طرح پزشک خانواده گامی برای اجرای عدالت در سلامت است.

وی همچنین حفظ و ارتقای سلامت جامعه از مهمترین مزایای برنامه پزشک خانواده دانست و افزود: در این طرح ایجاد پرونده الکترونیک برای تمامی بیمه شدگان سبب می شود تا سابقه بیماری آنان ثبت و برای اقدامات درمانی بعدی محفوظ باشد.

دبیر ستاد اجرایی پزشک خانواده بیمه خدمات درمانی گیلان گفت: با اجرای این طرح و در صورت نیاز بیماران به دارو و درمان در هر نقطه ای از کشور امکانپذیر خواهد شد.

وی افزود: در طرح پزشک خانواده سه سطح تعریف شده است که سطح یک شامل پایگاه پزشک خانواده و تیم سلامت تحت نظر پزشک خانواده است که آمار ثبت نام پزشکان تیم سلامت تا پایان هفته دوم شهریور ماه 214 مورد است.

ژاله جو همچنین تعداد جلسات تشکیل شده ستادها و کمیته ها تا هفته دوم شهریور را 110 جلسه عنوان و یادآورشد: در پنج جلسه داخلی برگزاری توسط ستاد اجرایی اداره کل مواردی از قبیل توزیع کتابچه دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری بین کارشناسان، برگزاری آزمون از کتابچه دستورالعمل، پیاده سازی نظام پزشک خانواده و ارجاع شهری در شهرستانهای لاهیجان و شفت بصورت پایلوت و تاکید بر همکاری ادارات شهرستانهای مربوطه با ستاد اجرایی شهرستان و احصا موانع اجرایی شدن برنامه ها به تصویب رسید.