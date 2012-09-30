کارگروه حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی در استان تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی متعهد شد نسبت به انعقاد قرارداد تعهد و فروش گوشت مرغ منجمد داخلی بسته بندی شده با شرکت پشتیبانی امور دام استان و کشتارگاه تمام اتوماتیک با احتساب 20 درصد اوزان لاشه خارج از سایز با نرخ 48 هزار ریال در خط 2 و 46 هزار ریال در خط اول اقدام کنند.

با توجه به انباشت مرغ در مرغداری و افزایش سن و وزن گله های گوشتی در ماه جاری پیشنهاد شد تا پایان ماه جاری خرید مرغ بدون در نظر گرفتن اوزان با بسته بندی مناسب از مرغداران خریداری شود.

گزارش روزانه خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ، نحوه تحویل سهمیه ذرت و سویا به مرغداران و قطعی شدن تفاهنامه خرید مرغ از دیگر مصوبات این کارگروه بود.

گازسوز شدن 1400 واحد تولیدی کشاورزی و دامداری استان تهران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اعلام گازسوز شدن 1400 واحد تولیدی استان، گفت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی، کاهش هزینه تمام شده و تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر است و انجام این مهم، هزینه حامل های انرژی در گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها و... را به یک پنجم تا یک هفتم تقلیل خواهد داد.

سید محمد موسوی اظهارداشت: در سالی که گذشت 12 هزار هکتار از اراضی و باغات استان با مشارکت کشاورزان و حمایت همه جانبه دولت به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شد که اجرای این پروژه سبب می شود تا در سال دوم، هزینه تمام شده کشاورزان در تولید محصولات حدود 80 درصد کاهش یابد.

شش میلیارد ریال کمک هزینه بارداری در شهرستانهای تهران

مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران گفت: شش میلیارد و 387 میلیون و 249 هزار ریال کمک هزینه بارداری از ابتدای سال جاری تاکنون به بیمه شدگان در شهرستانهای این استان پرداخت شده است.

داریوش صالح پور افزود: میزان غرامت دستمزد ایام بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است و نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغی که بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از استراحت دریافت کرده باهم جمع شده و بر روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.

وی بیان داشت: زنان مشمول قانون تأمین اجتماعی می توانند برای انجام تمام مراقبت های پزشکی پیش از زایمان، هنگام زایمان و پس از آن به مراکز درمانی تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند و بدون پرداخت هیچ وجهی از خدمات این مراکز استفاده کنند.

صالح پور ادامه داد: زنان بیمه شده می توانند برای انجام مراقبت های خاص دوران بارداری و زایمان به پزشکان و مراکز پزشکی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه و با پرداخت درصد ناچیزی از نرخ خدمات، تحت عنوان فرانشیز، از خدمات آنها برخوردار شوند.