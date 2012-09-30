150 طرح تولیدی کشاورزی در علی آبادکتول به بانکها معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به طرح توسعه کشاورزی افزود: حمایت از تولیدات شیلات، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و استفاده از زمینهای شیبدار از طرح های نوین ستاد توسعه کشاورزی است.

وی اظهار داشت: استفاده از فن آوریهای جدید برای توسعه محصولات کشاورزی و ارزش افزوده در راس تصمیمات است.

فرماندار علی آبادکتول، با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) افزود: باید نسبت به مذهب و دین حساس بود که دشمنان جرات اهانت نداشته باشند.

کی پور بیان داشت: مسلمانان باید بصیرت و آگاهی که مقام معظم رهبری توصیه کردند را سرلوحه کاری قرار دهند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در کشوری که ادعای حقوق بشر و احترام به ادیان را دارد، بدترین خیانت ها و اهانت ها به مقدسات اسلامی می شود.