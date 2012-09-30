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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۸

کی پور:

150 طرح تولیدی کشاورزی در علی آبادکتول به بانکها معرفی شد

150 طرح تولیدی کشاورزی در علی آبادکتول به بانکها معرفی شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: تاکنون بیش از 150 طرح تولیدی و اشتغالزا در شهرستان تصویب و به بانکها معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به طرح توسعه کشاورزی افزود: حمایت از تولیدات شیلات، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و استفاده از زمینهای شیبدار از طرح های نوین ستاد توسعه کشاورزی است.

وی اظهار داشت: استفاده از فن آوریهای جدید برای توسعه محصولات کشاورزی و ارزش افزوده در راس تصمیمات است.

فرماندار علی آبادکتول، با محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) افزود: باید نسبت به مذهب و دین حساس بود که دشمنان جرات اهانت نداشته باشند.

کی پور بیان داشت: مسلمانان باید بصیرت و آگاهی که مقام معظم رهبری توصیه کردند را سرلوحه کاری قرار دهند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در کشوری که ادعای حقوق بشر و احترام به ادیان را دارد، بدترین خیانت ها و اهانت ها به مقدسات اسلامی می شود.

کد مطلب 1709054

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