به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عرفان عصر یکشنبه در نشست مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان بوشهر به برنامه‌های ویژه هفته گرامیداشت کودک و نوجوان اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه‌های مختلفی به همین مناسبت در استان بوشهر اجرا خواهد شد.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر شناخت جامعه خویش و سایر جوامع مسلمان را از وظایف مسلمانان دانست و اضافه کرد: در عصر بیداری اسلامی گرایش روز افزون ملت‌ها به دین مبین اسلام موجب وحشت و درماندگی استکبار جهانی و صهیونیسم شده است.

وی به تلاش‌های استکبار برای افزایش میزان تهدیدها، تحریم‌ها، جنگ روانی و غیره اشاره کرد و افزود: آنها می‌خواهند مانع از گسترش اسلام شوند اما هر لحظه از تاریخ معاصر نشان از مبارزه و مقاومت انسان‌های آزاده برای رهایی از ظلم و ستم است.

عرفان ادامه داد: زمانی که محمد الدوره نوجوان فلسطینی به شهادت می‌رسد همه جهانیان متوجه می‌شوند که رژیم صهیونیستیی نه تنها از مدافعان و سلحشوران فلسطینی هراس دارد بلکه از همت کودکان و نوجوانان فلسطینی نیز می‌ترسد.

وی به نقض قراردادها و قوانین بین المللی در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان توسط رژیم سفاک صهیونیستی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آنها کودکان را از محبت‌های پدر و مادر و اطرافیان و موهبت‌های آزادی، تحصیل رفاه و امنیت بی‌بهره می‌کنند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر در ادامه بیان داشت: کودکان و نوجوانان ایرانی در کنار اعضای خانواده یاد و خاطره کودکان و نوجوانان مدافع سرزمین‌های خود را گرامی می‌دارند و با آنها همدردی و هم دلی می‌کنند.