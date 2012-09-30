32 برنامه فرهنگی روز سالمند در منطقه 19 تهران/ تور رایگان ری گردی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19 با اعلام این خبر گفت: برنامه های مناسبتی این معاونت از 9 تا 12 مهر در سه بخش آموزشی، تفریحی و سلامت اجرا می شود که این معاونت با استقرار ایستگاه های سلامت برای سنجش قند و فشار خون سالمندان، اردوهای آموزشی و تفریحی مختلفی را به اماکن زیارتی از جمله امامزاده عبدالله(ع)، حضرت عبدالعظیم (ع)، امامزاده علی اکبر، امامزاده عینعلی زینعلی و پارکهای جمشیدیه و نهج البلاغه تدارک دیده که توسط خانه های سلامت اسفندیاری و بستان، شریعتی شمالی، امام علی (ع) و شهید شکری برگزار می شود.

حجت الاسلام رسول جوادی از برگزاری جشنواره غذایی در پارک امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: این جشنواره 12 مهر از ساعت12 تا 14 ویژه کانون سالمندان و مادر وکودک منطقه اجرا می شود و برنامه ای نیز برای تقدیر از اعضای کانون سالمندان در آمفی تئاتر سرای محله اسفندیاری بستان تدارک دیده شده که 11 مهر از ساعت 3 تا 4 توسط خانه سلامت اسفندیاری بستان اجرا می شود.

وی افزود: برای بهره برداری کم هزینه تر سالمندان از خدمات ورزشی، بلیط رایگان "استخر 22 بهمن" در روز 10 مهر توسط این خانه سلامت توزیع می شود.

همایش بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در پیشوا

همایش بزرگداشت هفته نیروی انتظامی در شهرستان پیشوا با شعار "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ما" با حضور ستاری فرماندار، حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه شهرستان، باغانی دادستان، ائمه جماعات، خانواده شهدا و مسئولان ادارات برگزار شد.

فرماندار شهرستان پیشوا در این همایش گفت: امنیت نعمتی است که جایگزین ندارد، زیرا شالکه نظام اسلامی ما نیز به این مقوله وابسته است و امنیت خود حاصل تلاش‌های مستمر همراه با ایثار و فداکاری سخت کوشانی است که دل در گرو ولایت و خدمت به مردم شریف دارند.

بهرام ستاری افزود: یکی از وظایف اساسی و مهم نیروی انتظامی تأمین امنیت شهروندان عزیز است و پرسنل نیروی انتظامی با تمام توان وامکانات خود دراین جهت تلاش می ‌کنند و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان تا به امروز در جهت تولید، حفظ و تقویت امنیت حرکت کرده و تا به امروز در برخورد با عوامل ناامنی در شهرستان به نحو احسن عمل کرده است.

تور رایگان ری گردی به مناسبت هفته گردشگری

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری به مناسبت هفته گردشگری و با هدف آشنایی عموم شهروندان تهرانی با جاذبه های تاریخی و فرهنگی این شهرستان، تور رایگان ری گردی را برگزار می کند.

این تورها در تاریخ دهم و یازدهم مهرماه برگزار می شود و بازدید کنندگان آثار تاریخی چون آتشکده ری، برج طغرل، دژ رشکان، برج نقاره خانه، عمارت بادگیردار قاجاری، بقعه جوانمرد قصاب را مورد بازدید قرار می دهند.

برای عزیمت بازدیدکنندگان در هر روز از ایام نامبرده دو دستگاه اتوبوس از ساعت 9 صبح در ایستگاه مترو شهرری برای ایاب و ذهاب آماده است و علاقه مندان برای استفاده از این تور می توانند با شماره تلفن 33755050 تماس بگیرند.

بازدید سرزده فرماندار پاکدشت از ادارات شهرستان

مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت به همراه معاونان خود از ادارات آبفای روستایی و ثبت احوال پاکدشت بازدید به عمل آورد.

در این بازدیدها ابتدا رؤسای ادارات به صورت کوتاه از روند امور اجرایی اداره خود گزارشی ارائه نمودند سپس مقبلی با حضور در قسمت های مختلف اداری و صحبت با مراجعان، از نحوه عملکرد رئیس و پرسنل اداره در زمینه نظم اداری، برخورد با مراجعان ومیزان رضایتمندی مراجعه کنندگان مطلع شد.