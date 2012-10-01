  1. ورزش
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و اول اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران
* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* آلومینیوم هرمزگان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران
* فولاد خوزستان - نفت آبادان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی اهواز

- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا، انتخابی جام جهانی امروز طبق برنامه زیر در ارومیه پیگیری می‌شود:
* استرالیا - چین تایپه، ساعت 10
* ازبکستان - ترکمنستان، ساعت 14
* تایلند - کره‌جنوبی، ساعت 14
* سریلانکا - قزاقستان، ساعت 16
* ایران - هند، ساعت 16
* چین - ژاپن، ساعت 18

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با دیدار تیم‌های کوئینز پارک رنجرز و وستهام به پایان می‌رسد.

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام یک دیدار بین تیم‌های ختافه و مایورکا به پایان خواهد رسید.

- آزاد و فرنگی کاران المپیکی کشورمان امروز برای حضور در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان کشتی ایران راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند.

- چهارمین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران (یادواره 10 هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری می‌شود.

کد مطلب 1709060

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