تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و اول اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران

* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* آلومینیوم هرمزگان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - نفت آبادان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی اهواز

- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا، انتخابی جام جهانی امروز طبق برنامه زیر در ارومیه پیگیری می‌شود:

* استرالیا - چین تایپه، ساعت 10

* ازبکستان - ترکمنستان، ساعت 14

* تایلند - کره‌جنوبی، ساعت 14

* سریلانکا - قزاقستان، ساعت 16

* ایران - هند، ساعت 16

* چین - ژاپن، ساعت 18

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با دیدار تیم‌های کوئینز پارک رنجرز و وستهام به پایان می‌رسد.

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام یک دیدار بین تیم‌های ختافه و مایورکا به پایان خواهد رسید.

- آزاد و فرنگی کاران المپیکی کشورمان امروز برای حضور در مراسم تجلیل از مدال‌آوران و قهرمانان کشتی ایران راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند.

- چهارمین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری مازندران (یادواره 10 هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری می‌شود.