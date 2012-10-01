تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دهم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهاردهم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و اول اکتبر سال 2012 میلادی.
- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* نفت تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی تهران
* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* آلومینیوم هرمزگان - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران
* فولاد خوزستان - نفت آبادان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی اهواز
- شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا، انتخابی جام جهانی امروز طبق برنامه زیر در ارومیه پیگیری میشود:
* استرالیا - چین تایپه، ساعت 10
* ازبکستان - ترکمنستان، ساعت 14
* تایلند - کرهجنوبی، ساعت 14
* سریلانکا - قزاقستان، ساعت 16
* ایران - هند، ساعت 16
* چین - ژاپن، ساعت 18
- هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با دیدار تیمهای کوئینز پارک رنجرز و وستهام به پایان میرسد.
- هفته ششم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام یک دیدار بین تیمهای ختافه و مایورکا به پایان خواهد رسید.
- آزاد و فرنگی کاران المپیکی کشورمان امروز برای حضور در مراسم تجلیل از مدالآوران و قهرمانان کشتی ایران راهی مجلس شورای اسلامی میشوند.
- چهارمین مرحله از نوزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخهسواری مازندران (یادواره 10 هزار شهید استان مازندران) امروز هم پیگیری میشود.
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