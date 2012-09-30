سامانه تلویزیون دیجیتال به دماوند می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ادامه داد: با مساعدت و حمایت مسئولان امر مقرر شد این شهرستان به عنوان نخستین شهرستان در کشور تحت پوشش شبکه دیجیتالی قرار گیرد که این مهم هم اکنون در حال آماده سازی است و امید می رود با وعده مسئولان مربوطه تا پایان مهر ماه تجهیزات آن نصب شده و مورد استفاده مردم شهرستان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرستان دماوند با داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های بالا شایستگی آن را دارد تا از این ظرفیت موجود در استان برای دست یابی به اطلاعات و توسعه بخش دیجیتال بهره مند شود.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، 20 کانال تلویزیونی شامل شبکه های استانی، آموزشی و قرآنی، شبکه های بین المللی همچون پرس تی وی و العالم و نیز 15 کانال رادیویی از طریق شبکه دیجیتال دریافت می شود.

نمایشگاه پلیس راهور و شهرک ترافیک دماوند افتتاح شد

رییس پلیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند از افتتاح نمایشگاه راهور و نیز شهرک ترافیک در این شهرستان خبر داد.

سرگرد ناصر امیریان در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه پلیس راهور و نیز شهرک ترافیک، اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی و به منظور ارتقای سطح آموزش دانش آموزان و شهروندان شهرستان دماوند این نمایشگاه افتتاح شده است و به صورت روزانه آمادگی استقبال از بازدیدکنندگان را در مرکز راهنمایی و رانندگی دارد.

وی عمده مخاطبان این نمایشگاه را دانش آموزان دانست و افزود: از همین ابتدا با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دماوند، با توجه به اهمیت نقش آموزش از ابتدای کودکی و یا در دوران دانش آموزی، سعی شده عمده مخاطبان این نمایشگاه دانش آموزان باشند.

سرگرد ناصر امیریان بیان داشت: مشاوره وظیفه عمومی، خلافی خودرو، استقرار تجهیزات پلیسی، شماره گذاری، صدور گواهینامه و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان با حضور کارشناسان مجرب این یگان از جمله خدمات در نمایشگاه است.

وی راه‌اندازی شهرک آموزش ترافیک، برگزاری مسابقات نقاشی و غیره را از دیگر خدمات این بخش عنوان کرد و گفت: در این شهرک با استفاده از خودروهای کوچک آموزشی جهت آموزش مقررات راهنمائی و رانندگی و همچنین ارائه آموزش های لازم در خصوص عبور از عرض خیابان، خط کشی عابر پیاده به نونهالان و کودکان و... ارائه می شود.