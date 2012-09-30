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۹ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۵

اخبار دماوند/

سامانه تلویزیون دیجیتال به دماوند می آید

سامانه تلویزیون دیجیتال به دماوند می آید

دماوند – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: دماوند به عنوان یکی از شهرستانهای استان تهران با داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های بالا، زمینه داشتن سامانه تلویزیون دیجیتال را دارد که این مهم تا پایان مهرماه به عنوان نخستین شهرستان در کشور، محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ادامه داد: با مساعدت و حمایت مسئولان امر مقرر شد این شهرستان به عنوان نخستین شهرستان در کشور تحت پوشش شبکه دیجیتالی قرار گیرد که این مهم هم اکنون در حال آماده سازی است و امید می رود با وعده مسئولان مربوطه تا پایان مهر ماه تجهیزات آن نصب شده و مورد استفاده مردم شهرستان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شهرستان دماوند با داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های بالا شایستگی آن را دارد تا از این ظرفیت موجود در استان برای دست یابی به اطلاعات و توسعه بخش دیجیتال بهره مند شود.

فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: با راه اندازی این سامانه، 20 کانال تلویزیونی شامل شبکه های استانی، آموزشی و قرآنی، شبکه های بین المللی همچون پرس تی وی و العالم و نیز 15 کانال رادیویی از طریق شبکه دیجیتال دریافت می شود.

نمایشگاه پلیس راهور و شهرک ترافیک دماوند افتتاح شد

رییس پلیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند از افتتاح نمایشگاه راهور و نیز شهرک ترافیک در این شهرستان خبر داد.

سرگرد ناصر امیریان در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه پلیس راهور و نیز شهرک ترافیک، اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی و به منظور ارتقای سطح آموزش دانش آموزان و شهروندان شهرستان دماوند این نمایشگاه افتتاح شده است و به صورت روزانه آمادگی استقبال از بازدیدکنندگان را در مرکز راهنمایی و رانندگی دارد.

وی عمده مخاطبان این نمایشگاه را دانش آموزان دانست و افزود: از همین ابتدا با همکاری آموزش و پرورش شهرستان دماوند، با توجه به اهمیت نقش آموزش از ابتدای کودکی و یا در دوران دانش آموزی، سعی شده عمده مخاطبان این نمایشگاه دانش آموزان باشند.

سرگرد ناصر امیریان بیان داشت: مشاوره وظیفه عمومی، خلافی خودرو، استقرار تجهیزات پلیسی، شماره گذاری، صدور گواهینامه و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان با حضور کارشناسان مجرب این یگان از جمله خدمات در نمایشگاه است.

وی راه‌اندازی شهرک آموزش ترافیک، برگزاری مسابقات نقاشی و غیره را از دیگر خدمات این بخش عنوان کرد و گفت: در این شهرک با استفاده از خودروهای کوچک آموزشی جهت آموزش مقررات راهنمائی و رانندگی و همچنین ارائه آموزش های لازم در خصوص عبور از عرض خیابان، خط کشی عابر پیاده به نونهالان و کودکان و... ارائه می شود.

کد مطلب 1709061

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