اکثر زوجهای جوان نابارور پول درمان ندارند/ هرگز به مرز درمان 300 هزار نابارور نمی رسیم

دکتر ابوطالب صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر بین 40 تا 50 مرکز درمان ناباروری در کشور وجود دارد که می توانند پذیرای 50 هزار نفر نابارور باشند.

وی با عنوان این مطلب که اکثریت زوجین جوان پولی برای درمان ناباروری ندارند که به این مراکز مراجعه کنند، افزود: هزینه یک دوره درمان ناباروری در این مراکز به طور میانگین 3 میلیون تومان است که البته هزینه آمپول هورمونی که داروی اصلی درمان ناباروری محسوب می شود، جدا از این رقم است.

این متخصص جراحی زنان و زایمان با اذعان به اینکه هزینه درمان ناباروری در ایران به مراتب ارزانتر از سایر کشورهای دنیاست، ادامه داد: این هزینه برای یک دوره درمان در آمریکا 15 هزار دلار است که هزینه آمپول نیز جداگانه محاسبه می شود.

رئیس بیمارستان صارم با اعلام اینکه برای یک دوره درمان می بایست 30 عدد آمپول هورمونی استفاده شود، گفت: متاسفانه قیمت هر کدام از این آمپولها 30 هزار تومان است.

صارمی با اشاره به آمارهای جهانی که میزان نازایی را بین 10 تا 15 درصد در هر جامعه تخمین می زند، افزود: بر همین اساس، بین 2 تا 3 میلیون نازا در کشور داریم که 90 درصد این افراد در مطبها درمان می شوند.

این فوق تخصص نازایی با اعلام اینکه جمعیتی بین 200 تا 300 نفر نیاز به روش (IVF) برای درمان ناباروری دارند، اظهارداشت: ما پزشکان فقط می توانیم دستمزد خود را کم کنیم ولی این دولت است که باید از طریق بیمه ها از زوجین نابارور حمایت کند.

وی با تاکید بر اینکه داشتن حداقل یک فرزند حق طبیعی زوجین است، افزود: دولت بایستی از طریق بیمه ها، این معضل اجتماعی را حل کند.

صارمی ادامه داد: با ادامه این روند هرگز به مرز درمان 300 هزار نابارور در کشور نخواهیم رسید و سال به سال نیز بر تعدادشان افزوده خواهد شد.