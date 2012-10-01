خرابکاری نتانیاهو همچنان مایه طنزپردازی رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر با گذشت چندین روز از اظهارات نتانیاهو، واکنشهای منفی و تمسخرآمیز به اظهارات و اقدام مضحک وی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دارد.









تصویر راشل کوری فعال حقوق بشری آمریکایی که توسط صهیونیستها کشته شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که هر سال با ابزار جدیدی در پشت تریبون سازمان ملل قرار می گیرد، این بار از یک بمب کارتونی برای نشان دادن نگرانی تل آویو از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران استفاده کرد. وی با نشان دادن تصویر یک بمب کارتونی به تکرار ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت.



نمودار دیوانگی!

نتانیاهو با استفاده از یک ماژیک خط قرمزی روی بمب کاغذی کشید و اعلام کرد که باید ایران را در اینجا متوقف کنیم که این اقدام نتانیاهو حتی با خنده زیر لب حاضران در صحن مجمع عمومی سازمان ملل مواجه شد.





خاطرنشان می شود روزنامه معاریو پیش از این اعلام کرده بود: نتانیاهو در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل خط قرمز ها علیه فعالیت هسته ای ایران را به طور واضح اعلام می کند. اما نحوه اعلام این خط قرمز ها تا حدی کمیک بود که همچنان واکنشها درباره آن در رسانه های مختلف جهان ادامه دارد.





این در حالی است که مقامات ارشد آمریکایی طی هفته های اخیر بارها با درخواست نتانیاهو در زمینه تعیین خط قرمز علیه ایران مخالفت کرده اند که این اختلافات باعث ایجاد بحران در روابط دو هم پیمان همیشگی شده است. اخیرا نیز اوباما دیدار حضوری با نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل را نپذیرفت و این دو تنها با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.