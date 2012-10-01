به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه صنعت و معدن شهرستان رباط کریم ویژه شهرک صنعتی پرند صبح امروز به ریاست فرماندار و به منظور بررسی مشکلات فاز یک در محل این شهرک برگزار شد.

بیژن سلیمان پور فرماندار رباط کریم در این نشست گفت: وجود 5 شهرک صنعتی در شهرستان و 2 هزار واحد تولیدی و صنعتی، رباط کریم را به یکی از قطب های صنعتی استان تهران تبدیل کرده است .

وی اضافه کرد: به علت نبود مدیریت واحد در شهرک صنعتی پرند ، مشکلاتی در این مجموعه به وجود آمده است که موجب بروز خساراتی به سرمایه گذاران و صنعتگران این شهرک شده است.

سلیمان پور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات شهرک از جمله آب ، گاز و مباحث امنیتی شهرک توسط فرمانداری پیگیری شده ، خواستار تلاش جدی و اقدام سریع دستگاه های خدماتی برای رفع مشکلات فاز یک شهرک صنعتی پرند شد.

در ادامه اعضای کارگروه صنعت و معدن شهرستان و همچنین برخی از صنعتگران فازیک شهرک صنعتی به بیان پیشنهادها و نیازهای خود پرداختند.