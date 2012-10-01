هجمه به مقدسات مسلمانان در ادامه شیطنت های صهیونیسم جهانی است

عباس رهی در حاشیه راهپیمایی مردم سمنان در اعتراض به توهین به پیامبر گرامی اسلام(ص)، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه مقابله با اسلام در ادامه شیطنت های صهیونیسم جهانی است، اظهار داشت: درماندگی و بیچارگی دشمنان بشریت از بیداری امت اسلامی، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیف ‏ترین روش های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند.

وی با بیان اینکه این بار یک کارگردان صهیونیست با دریافت مبلغی کلان از هم کیشان خود، دست به ساخت فیلمی موهن درباره پیامبر اکرم(ص) و اسلام زده است، تصریح کرد: این فیلم که در خاک ایالات متحده آمریکا با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی ساخته شده، توهین‌هایی به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام گردیده که زبان از بیان آنها شرم دارد.

این مقام عالی استان سمنان ضمن بیان اینکه دشمنان اسلام همیشه در ستیز با اسلام هستند و ساخت فیلم موهن علیه ساحت پیامبر اکرم (ص) نیز در ادامه شیطنت های رژیم صهیونیستی است، خواستار برخورد جوامع علمی، بین المللی و آزادی خواهان جهان با این اهانت شد.

رهی اظهار داشت: دشمنان قسم خورده اسلام با روش های جدید خود به مبارزه با اسلام عزیز که در حقیقت مبارزه با نور و هدایت الهی است برآمده و با ساختن فیلم های موهن، به مقدسات اهانت می کنند.

وی بیان داشت: تمام مسلمانان جهان اسلام این توهین بزرگ را محکوم کرده و برای دفاع از مقدسات حاضرند جان خود را بدهند و به شدت با این حرکت مقابله کنند زیرا که به عالی ترین مبانی مسلمانان توهین شده است.

استاندار سمنان با اشاره به خیزش بلند اسلام خواهان در محکومیت این عمل ناپسند، افزود: این واکنش ها بیانگر این است که غیرت دینی و اسلامی مسلمانان جهان متفاوت تر از گذشته است و نشان می دهد که قطعا ملت های مسلمان جهان در برابر این نوع اهانت ها سکوت نخواهند کرد.

رهی تاکید کرد: وظیفه داریم از دین، رسول و کتاب آسمانی خود دفاع کنیم تا استکبار نتواند قدم های بعدی را بر دارد.

وی افزود: عزت و شرف ما مسلمانان در گرو پاسداشت حرمت از حریم محمد (ص) و ایستادگی در مقابل دشمنان او است و مطمئن باشید که پیروزی از آن امت اسلامی است و شکست مخصوص دشمنانش خواهد بود.

استاندار سمنان تصریح کرد: پیامبرعظیم‌الشان اسلام (ص)، هادی بشریت، منادی صلح و پیام آور راستی و حقیقت بر روی زمین می باشد و توهین به حضرت پیامبر در حقیقت توهین به ارزش‌های والای مسلمانان در سراسر جهان است.

رهی در پایان ضمن محکوم کردن توهین به پیامبر اعظم (ص) خاطرنشان کرد: توهین به پیامبر در قالب هنر کاذب نمی تواند محبت اهل بیت(ع) را از دل انسانها فرونشاند.