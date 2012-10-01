  1. بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۳

از ابتدای 2012 تاکنون؛

آمریکا برای سی و یکمین بار پاکستان را بمباران کرد/ کشته شدن 222 نفر

آمریکا برای سی و یکمین بار پاکستان را بمباران کرد/ کشته شدن 222 نفر

رسانه های پاکستانی از سی و یکمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی و کشته شدن 222 نفر از ابتدای 2012 تاکنون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دستکم سه نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان گزارش داد که هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا چهار موشک را به سوی یک خودروی نقلیه که احتمالا حامل شبه نظامیان در شهر میرعلی بود، شلیک کردند.

حمله امروز دوشنبه آمریکا به مواضع پاکستان سی و یکمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان از ابتدای سال 2012 تاکنون بود و در این مدت 222 نفر کشته شدند.

کد مطلب 1709144

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