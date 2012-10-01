آمریکا برای سی و یکمین بار پاکستان را بمباران کرد/ کشته شدن 222 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دستکم سه نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان گزارش داد که هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا چهار موشک را به سوی یک خودروی نقلیه که احتمالا حامل شبه نظامیان در شهر میرعلی بود، شلیک کردند.

حمله امروز دوشنبه آمریکا به مواضع پاکستان سی و یکمین حمله هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان از ابتدای سال 2012 تاکنون بود و در این مدت 222 نفر کشته شدند.