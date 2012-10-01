حقوق پزشکان کشور 4 تا 7 برابر پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سالمی در دیدار جمعی از اعضای شورای عالی نظام پرستاری با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش که شماری از بیماران از خدمات پس از جراحی ناراضی هستند، گفت: هنوز مستنداتی مبنی بر نارضایتی بیماران از خدمات پرستاری پس از جراحی در دست نیست.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی در اقدامی مدبرانه و آگاهانه 2 قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری را برای برطرف کردن چنین مشکلاتی تصویب کرد.

سالمی ادامه داد: با وجود تصویب این قوانین همچنان با کمبود پرستار مواجه هستیم و همواره میزان دریافتی و حقوق پزشکان حداقل 4 برابر پرستاران است در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نیست.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری افزود: در هیچ کشوری از دنیا دریافتی پرستاران یک ششم تا یک هفتم پزشکان نیست.