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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۳

حقوق پزشکان کشور 4 تا 7 برابر پرستاران است

حقوق پزشکان کشور 4 تا 7 برابر پرستاران است

معاون فنی سازمان نظام پرستاری گفت: حقوق پزشکان حداقل 4 برابر و حتی تا 7 برابر پرستاران است در حالی که در هیچ جای دنیا چنین تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سالمی در دیدار جمعی از اعضای شورای عالی نظام پرستاری با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش که شماری از بیماران از خدمات پس از جراحی ناراضی هستند، گفت: هنوز مستنداتی مبنی بر نارضایتی بیماران از خدمات پرستاری پس از جراحی در دست نیست.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی در اقدامی مدبرانه و آگاهانه 2 قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری را برای برطرف کردن چنین مشکلاتی تصویب کرد.

سالمی ادامه داد: با وجود تصویب این قوانین همچنان با کمبود پرستار مواجه هستیم و همواره میزان دریافتی و حقوق پزشکان حداقل 4 برابر پرستاران است در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نیست.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری افزود: در هیچ کشوری از دنیا دریافتی پرستاران یک ششم تا یک هفتم پزشکان نیست.
کد مطلب 1709147

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