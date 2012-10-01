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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۸

برادران:

هنرمندان گنابادی موفق به حضور در جشنواره بین المللی عکس اعتیاد شدند

هنرمندان گنابادی موفق به حضور در جشنواره بین المللی عکس اعتیاد شدند

گناباد - خبرگزاری مهر: سرپرست انجمن سینمای جوان گناباد گفت: عکاسان انجمن سینمای جوان شهرستان موفق به حضور در جشنواره بین المللی عکس اعتیاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برادران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: اولین جشنواره بین المللی عکس اعتیاد با هدف نمایش تمامی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار بر بروز اعتیاد به میزبانی ایران در ارومیه برگزار می شود.

وی افزود:  2 نفر از عکاسان انجمن سینمای جوان شهرستان گناباد موفق به حضور در جشنواره بین المللی عکس اعتیاد شدند.

برادران تصریح کرد: طبق اعلام اسامی دبیرخانه جشنواره عکس اعتیاد، اسامی مهدی ذوالفقاری و اکبر محمد‌زاده دو هنرمند عکاس گنابادی نیز در لیست اسامی پذیرفته شدگان این جشنواره است.

وی ادامه داد: نمایشگاه جشنواره عکس اعتیاد، ۱۹ و ۲۰ مهر ماه در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) ارومیه برگزار و از عکاسان برگزیده تقدیر خواهد شد.

برادران اضافه کرد: همچنین اکبر محمدزاده با یک اثر موفق به حضور در جشنواره ملی عکس زمان شد.

وی افزود: جشنواره ملی عکس زمان با حمایت حوزه هنری استان مرکزی در اراک برگزار و همزمان نمایشگاه هایی در استانهای خراسان جنوبی، بوشهر ، قزوین،اصفهان و همدان برای بازدید عموم مردم افتتاح خواهد شد.

برادران در ادامه از برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم وعکس شهرستان گناباد خبر داد و گفت: این جشنواره با محور کرامت رضوی در سه بخش رضوی، جنبی و آزاد برگزار می شود.

وی افزود: موضوع جنبی این جشنواره نیز در بخش فیلم  آب  و در بخش عکس شهر خوب، شهروند خوب خواهد بود.

برادران بیان داشت: علاقمندان به شرکت در جشنواره می توانند تا 16 مهرماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در شرکت توسن فیلم گناباد و نیز دفتر انجمن سینمای جوانان این شهرستان تحویل دهند.

وی افزود: فیلمسازان و عکاسان علاقمند می توانند با ارسال فیلمهای داستانی کوتاه، مستند و پویانمایی و حداکثر چهار قطعه عکس در این جشنواره شرکت کنند.

برادران گفت: این جشنواره در روزهای 26 و 27 مهر ماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد برگزار می شود. 

کد مطلب 1709149

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