خیرین در تأسیس دانشگاه ها همکاری کنند/ دانشگاه تویسرکان الگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه هفت پروژه عمرانی دانشگاه بوعلی سینا که در دانشکده فنی و مهندسی شهرستان کبودراهنگ برگزار شد، با اشاره به توسعه ساخت دانشگاه ها توسط خیرین گفت: دانشکده فنی تویسرکان به عنوان الگویی که مجموعه آموزشی آن به مساحت 15 هزار مترمربع زیربنا توسط یک خیر ساخته شده مطرح است و باید این امر ترویج یابد.

در ساخت مراکز آموزشی پتانسیل های مردمی بکار گرفته شود

وی افزود: استان همدان مردم ارزشی و نیک اندیش بسیاری دارد که باید از این سرمایه نهفته در امر ساخت محیط آموزشی دانشگاهی استفاده کرد و پتانسیل های مردم را بکار گرفت.

وی عنوان کرد: دانشگاه برای رفاه و خدمت به مردم ساخته می شود و یکی از راه های تأسیس دانشگاه مردمی استفاده از پتانسیل های خیرین است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تأکید کرد: اگر 50 درصد هزینه ساخت دانشگاه را خیر بپردازد مابقی بودجه موردنیاز را وزارت علوم پرداخت می کند و دانشگاه به نام خیر نامگذاری خواهد شد.

فارغ التحصیلان دانشگاهی افسران جنگ نرم باشند

نماینده نهاد رهبری در دانشگاه بوعلی سینا نیز در این آیین عنوان کرد: در بحث ورود و پذیرش دانشجو و فراهم آوری زمینه علم آموزی آن باید مواظب باشیم که فارغالتحصیلان به عنوان خروجی مراکز علمی در شأن منطقه باشند چرا که اینها افسران جنگ نرم هستند.

حجت الاسلام مصطفی رستمی افزود: این فارغ التحصیلان باید باوری بر هویت خودی و دشمنی دشمن داشته باشند که این امر با توکل بر خداوند محقق خواهد شد.