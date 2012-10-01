4 کانون فرهنگی هنری در مساجد روستاهای محروم گناباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، علی قنبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مساجد به عنوان پایگاه اصلی فکری و هدایت جامعه در توسعه مراکز فرهنگی هنری است.

قنبری تصریح کرد: مساجد در سایه هدایتها و راهنمایی های ائمه محترم جماعات و پشتیبانی هیات امنا می تواند بستری مناسب برای جذب آحاد مردم بویژه جوانان و نوجوانان به مساجد با انجام کارهای فرهنگی هنری باشد.

وی افزود: مرکز فرماندهی کانونهای فرهنگی هنری مساجد روحانیت معظم و ائمه جماعات هستند که در عرصه فرهنگی کانونها را هدایت می کنند تا در صراط مستقیم و جاده ولایت حرکت و در جهت احیای مساجد گام برمی دارند.

وی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار دارد تمامی دستگاههای فرهنگی با یک وحدت رویه و وحدت و همبستگی امکانات خود را در مساجد در خدمت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی قرار دهند.

قنبری بیان داشت: 4 کانون مناطق محروم و روستایی گناباد با همت و مساعدت مسئولان استانی در دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنریمساجد استان افتتاح شد.