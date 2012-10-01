راهیابی 2 نمایشنامه از حوزه هنری آذربایجان غربی به جشنواره سراسری تئاتر ماه

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایش های شبیه شیدا و سنگ، کاغذ و قیچی موفق به حضور در جشنواره سراسری تئاتر ماه شدند افزود: در بخش صحنه بزرگسال شبیه شیدا به کارگردانی بهنام حقیقی و با ایفای نقش سهند جعفری زاد، طاهره ولی پور، طاهری، بهنام حقیقی، ماهرخ رفیع زاده این جواز را کسب کردند.

وی ادامه داد: در بخش خیابانی این جشنواره نیز نمایش سنگ، کاغذ و قیچی به کارگردانی سهند جعفری زاد و بازیگری سهند جعفری زاد ـ جعفر پاک نیا به همراه 10 عنوان نمایش برتر از سراسر کشور حضور دارند .

نوروزی یاد آور شد: نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با شعار معنویت، اندیشه و هنر در سه بخش تئاتر صحنه ایی بزرگسال ـ تئاتر خیابانی و تئاتر صحنه ایی کودک از 24 تا 30 مهر سال جاری در تهران برگزار می گردد .

وی در ادامه از کسب عنوان سومی هفتمین جشنواره ملی جلوه های رضوی اصفهان توسط هنرمند ارومیه ای خبر داد و گفت: حمید بهجت از هنرمندان ارومیه با ارائه دو اثر به نامهای مرغ بسم الله و یادبود بعد از هنرمندان استانهای اصفهان و اراک حائز رتبه سوم شد.

حمید بهجت متولد سال 1355 شمسی شهرستان ارومیه است . وی از 12 سال پیش فعالیت هنری خود را آغاز کرده و در کارنامه وی سه عنوان نمایشگاه انفرادی و بیش از 20 عنوان نمایشگاه گروهی در ایران، ترکیه و آذربایجان همراه با کسب مقامهای برتر از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی از جمله دریافت نشان نقره ایی بنیاد مولانا دیده می شود.