۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۱

راهیابی 2 نمایشنامه از حوزه هنری آذربایجان غربی به جشنواره سراسری تئاتر ماه

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: دو نمایش از حوزه هنری آذربایجان غربی جواز حضور در مرحله نهایی نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه را کسب کردند.

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایش های شبیه شیدا و سنگ، کاغذ و قیچی موفق به حضور در جشنواره سراسری تئاتر ماه شدند افزود: در بخش صحنه بزرگسال شبیه شیدا به کارگردانی بهنام حقیقی و با ایفای نقش سهند جعفری زاد، طاهره ولی پور، طاهری، بهنام حقیقی، ماهرخ رفیع زاده این جواز را کسب کردند.

وی ادامه داد: در بخش خیابانی این جشنواره نیز نمایش سنگ، کاغذ و قیچی به کارگردانی سهند جعفری زاد و بازیگری سهند جعفری زاد ـ جعفر پاک نیا به همراه 10 عنوان نمایش برتر از سراسر کشور حضور دارند.

نوروزی یاد آور شد: نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با شعار معنویت، اندیشه و هنر در سه بخش تئاتر صحنه ایی بزرگسال ـ تئاتر خیابانی و تئاتر صحنه ایی کودک از 24 تا 30 مهر سال جاری در تهران برگزار می گردد.

وی در ادامه از کسب عنوان سومی هفتمین جشنواره ملی جلوه های رضوی اصفهان توسط هنرمند ارومیه ای خبر داد و گفت: حمید بهجت از هنرمندان ارومیه با ارائه دو اثر به نامهای مرغ بسم الله و یادبود بعد از هنرمندان استانهای اصفهان و اراک حائز رتبه سوم شد.

حمید بهجت متولد سال 1355 شمسی شهرستان ارومیه است . وی از 12 سال پیش فعالیت هنری خود را آغاز کرده و در کارنامه وی سه عنوان نمایشگاه انفرادی و بیش از 20 عنوان نمایشگاه گروهی در ایران، ترکیه و آذربایجان همراه با کسب مقامهای برتر از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی از جمله دریافت نشان نقره ایی بنیاد مولانا دیده می شود.

