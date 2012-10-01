  1. ورزش
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۳

هفته ششم سری آ/

اینتر به رده سوم جدول صعود کرد

اینتر به رده سوم جدول صعود کرد

پیروزی اینترمیلان مقابل فیورنتینا این تیم را به رده سوم جدول رده بندی رقابت‌های سری آ ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر شب گذشته در چارچوب هفته ششم رقابت‌های سری آ با نتیجه 2 بر یک از سد فیورنتینای 10 نفره گذشت.

"دیه‌گو میلیتو" در دقیقه 17 از روی نقطه پنالتی تیم اینتر را پیش انداخت و "آنتونیو کاسانو" 17 دقیقه بعد گل دوم اینتر را به ثمر رساند. "رومولو" در دقیقه 40 یکی از گل‌های خورده فیورنتینا را جبران کرد. "گونزالو رودریگوئز" از فیورنتینا در دقیقه  62 از زمین اخراج شد.

لاتزیو هم با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود سیه‌نا گذشت. "ادرسون" در دقیقه 18 و "لدسما" در دقیقه 38 از روی نقطه پنالتی گل‌های لاتزیو را به ثمر رساندند و "ماسیمو پاکی" در وقت‌های اضافه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

- در سار دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اودینزه صفر - جنوآ صفر
* آتالانتا یک - تورینو 5
* بولونیا 4 - کاتانیا صفر
* سامپدوریا صفر - ناپولی یک
* پالرمو 4 - کیه وو یک
* کالیاری یک - پسکارا 2

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 16 امتیاز - تفاضل گل 12+
2- ناپولی 16 امتیاز - تفاضل گل 10+
3- اینتر 12 امتیاز - تفاضل گل 4+
4- لاتزیو 12 امتیاز - تفاضل گل 3+
------------------------------------------
18- کیه‌وو 3 امتیاز
19- سیه‌نا 2 امتیاز
20- کالیاری 2 امتیاز - تفاضل گل 5 -

کد مطلب 1709173

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