فردا در تاريخ

شهادت امام حسن عسگري (ع ) :





درچنين روزي درسال 260 ه ق حضرت امام حسن عسگري ( ع ) به شهادت نايل آمدند . حضرت ابومحمد حسن بن علي، يازدهمين امام شيعيان جهان درربيع الاول يا ريبع الثاني سال 231 يا 232 ه ق ديده به جهان گشودند. پدربزرگوارشان امام هادي (ع) و مادرارجمند شان سوسن يا حديثه يا سليل نام داشت . ازمشهورترين القاب ديگرحضرت، «نقى‏» و «زكى‏» وكينه‏اش «ابو محمد» است. ايشان بيست و دو ساله بودند كه پدرارجمندش به شهادت رسيدند. دوران امامت آن امام همام برابر بود با سختگيري و ظلم بيش ازحدعباسيان عليه علويان چنانكه دردوران امامت آن حضرت دوتن ازسادات علوي به نام هاي عيسي بن محمد و علي بن زيد در كوفه عليه حكومت وقت دست به طغيان زدند . حكام وقت با درك موقعيت بر جسته علمي و سياسي آن امام همام هرچه بيشتر سعي خود را بر محدود كردن آن امام قرار دادند چنانكه آن حضرت زمان بسياري از عمر گرانقدر خويش را در محدوديت به سر مي بردند . از آنجا كه پيشواى يازدهم به دستور خليفه عباسى در سامراء ،و در محله «عسكر» سكونت اجبارى يافته بودند ، به همين جهت «عسكرى‏» ناميده مى‏شود. مدت امامتشان شش سال و عمر شريفشان بيست و هشت سال بود. معتمد عباسى كه همواره از محبوبيت و نفوذ معنوى امام در جامعه نگران بود، چون مي ديد توجه مردم به امام روز به روز بيشتر مى‏شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثير معكوس دارد، سرانجام به همان شيوه مزورانه ديرينه متوسل شد و امام را پنهانى مسموم ساخت. وقتى خبر درگذشت آن حضرت پخش شد، سامراء به حركت در آمد و سراپا فرياد و ناله گرديد و بازارها تعطيل و مغازه‏ها بسته شد. چنانكه در ميان دانشمندان شيعه مشهور است، حضرت مهدى-عج-به طور خصوصى بر جنازه پدر بزرگوارش، امام عسكرى-عليه السلام-نماز گزارد. ايشان را در خانه خود در سامراء در كنار مرقد پدرش به خاك سپردند .حضرت امام حسن عسگري ( ع ) در طول عمر پر بر كت خويش شاگردان بسياري تربيت كردند . سمعانى در انساب نوشته است: ابومحمد احمد بن ابراهيم بن هاشم طوسى بلاذرى حافظ قرآن و واعظ، در مكه از امام اهل بيت ابومحمد حسن بن على بن محمد بن على بن موسى رضا (ع) روايت نقل كرده است. ابن شهر آشوب در مناقب گويد: از ياران موثق او على بن جعفر قيم ابوالحسن (ع) و ابوهاشم داود بن قاسم جعفرى كه پنج تن از امامان را درك كرده بود، و داود بن ابوزيد نيشابورى و محمد بن على بن بلال و عبدالله بن جعفر حميرى قمى و ابوعمر و عثمان بن سعيد عمرى، زيات و سمان و اسحاق بن ربيع كوفى و ابوالقاسم جابر بن يزيد فارسى و ابراهيم بن عبيدالله بن ابراهيم نيشابورى و از وكلاى آن حضرت محمد بن احمد بن جعفر و جعفر بن سهيل صيقل، اين دو امامت پدر امام حسن عسكرى را نيز درك كرده بودند، و از اصحابش محمد بن حسن صفار و عبدوس عطا و سندى بن نيشابورى و ابوطالب حسن بن جعفر فأفاء و ابوالبخترى مودب ولد الحاج و دربان آن حضرت حسين بن روح نوبختى از آن حضرت روايت نقل كرده‏اند.

از گفتار آن حضرت است :

علامات مومن پنج چيز است : پنجاه و يك ركعت نماز گذاشتن در هر شب و روز ( كه مراد 17 ركعت فريضه و 34 ركعت نافله است ، زيارت اربعين كردن ، انگشتر در دست راست كردن ، جبين را در سجده برخاك گذاشتن و بسم الله الرحمن الرحيم را بلند گفتن.

اعلام استقلال سوريه :





درچنين روزي درسال 1946 ميلادي سوريه ازفرانسه استقلال يافت . درهمين روزآخرين گروههاي نظامي فرانسه كشور سوريه را ترك گفتند . جمهورى سوريه با 185180 كيلومتر مربع، درجنوب غربى آسيا و شرق دياى مديترانه واقع شده است. اين كشورازشمال به تركيه، ازشرق وجنوب به عراق ازجنوب غربى به فلسطين و ازغرب به لبنان وازجنوب به اردن

محدود مي شود . پس از تجزيه دولت روم ، سوريه يا شام جزو قلمرو امپراطورى روم شرقى (بيزانس) قرار گرفت . در قرن هفتم ميلادى (سال سيزدهم هجرى) با فتح خالد بن وليد ، سوريه در زمره كشور هاي اسلامي در آمد . دمشق از سال 41.ق مركز خلافت امويان بود و كاخ سبز معاويه در اين شهر مشهور است . پس از آن پادشاهان مختلف بر سوريه حكمراني كردند . اين كشور در تاريخ جديد خود از سال 1920 تحت استعمار فرانسه درآمد. فرانسه از همان ابتدا به مبارزه با گروههاي استقلال طلب در اين كشور پرداخت و در سال 1925ميلادي دمشق را بمباران كرد . فرانسه بارديگر يعني در سال 1945م قيام مردم اين كشور را با بمباران دمشق سركوب نمود اما سرانجام در هفدهم آوريل 1946م آخرين سرباز فرانسوى خاك سوريه را ترك گفت . در سال 1949م پس از كودتاى ارتش، حكومت ملى‏گراها پايان گرفت و حكومت‏ نظاميان در اين كشور آغاز ‏شد . پس از اين دوره نيروهاى چپ در اين كشور قدرت را در دست گرفتند . از سال 1963 م تا 1966 م حكومت‏سوريه در دست جناح راستگراى حزب بعث قرار گرفت كه بعد از آن با كودتايى جناح چپ دوباره روى كار آمد. حافظ ‏اسد در سال 1970 م با كودتايى قدرت را به دست گرفت . پس از او بشار اسد با اكثريت مطلق آراء به رياست جمهوري سوريه رسيد .



نمايش نخستين فيلم ناطق جهان :

در چنين روزي در سال 1923 ميلادي نخستين فيلم ناطق جهان به نمايش در آمد . اين فيلم «نگهبان گيج » نام داشت كه در شهر نيويورك ايالات متحده آمريكا به نمايش عمومي گذاشته شد .



نخستين حق راي :

در چنين روزي در سال 1889 براي نخستين بار در دنيا زنان نيوزلند حق راي در يافت كردند . البته اين امر هم نوعي پليلتيك مردان به حساب مي آمد چرا كه در اين كشور زنان نسبت به مردان كمتر بودند و حاكمان اين كشور قصد داشتند با اين طرفند سياسي شمار زيادي از زنان جهان را به نيوزلند دعوت كنند .



تولد نيكيتا خروشچف :

در چنين روزي در سال 1894 ميلادي نيكيتا خروشچف نخستين دبير كل حزب در اتحاد جماهير شوروي به دنيا آمند . وي بين سالهاي 1953 تا 1964 رهبر اتحاد جماهير شوروي بود .



پايان جنگ ميان چين و ژاپن :

در چنين روزي در سال 1895 معاهده مهم" سيمونوزوكي "ميان دو كشور چين و ژاپن امضا شد . اين قرار داد جنگ تاريخي اين دو كشور را بر مالكيت شبه جزيره كره پايان مي داد .



اشغال يوگسلاوي :

در چنين روزي در سال 1941 آلمان نازي يوگسلاوي را اشغال كرد . آزاد سازي يوگسلاوي از دست آلمان ها سالها به طول انجاميد .



پايان بردگي در حبشه :

در چنين روزي در سال 1932 ميلادي امپرا طورهايل سلاسي امپراطور اتيوپي نظام بر دگي را در اين كشور پايان داد . حبشه يا اتيوپي از گذشته هاي دور به عنوان مركز برده داري و برده فروشي در جهان به شمار مي آمد .



قرار داد ضد نازيسم :

در چنين روزي در سال 1939 ميلادي سه كشور بر يتانيا ، فرانسه و روسيه با يكديگر قرار ضد نازيسم را به امضا رساندند .



گريز از دستگيري :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي موسوليني از شهر سال به ميلان گريخت .موسوليني پس از پيروزي هاي مكرر ارتش متفقين در جبهه هاي مختلف فرار را بر قرار ترجيح داد .



جمهوري در بنگلادش :

در چنين روزي در سال 1971 ميلادي جمهوري بنگلادش تحت رهبري شيخ مجيب الرحمان در اين كشور شكل گرفت .



هجوم به پنوم پن :

در چنين روزي در سال 1975 ميلادي خمر هاي سرخ شهر پنوم پن را به اشغال خود در آوردند با اين اشغال پس از پنج سال جنگ هاي داخلي در كامبوج پايان گرفت . خمر هاي سرخ در كامبوج به رهبري پول پوت به ايراد فجايع بسياري دست يازيدند كه نمونه هاي آن را كمتر مي توان در دوران معاصر مثال زد .



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