اقتدار نیروهای مسلح در دفاع از نظام باعث ترس دشمن از نام نظام جمهوری اسلامی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان دهگلان با اشاره به خدمات شایان و بسیار گسترده نیروی انتظامی در کشور و حجم بالایی از مراجعات مردمی و برقرار نمودن امنیت و آرامش در نقاط گوناگون جامعه، اعتماد و اطمینان مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه نیروی انتظامی را نعمتی بی بدیل و فرصتی مغتنم برای فرماندهان و کارکنان این نیرو در سرتاسر ایران عنوان کرد.

وی شکست دشمن در توطئه های مختلف و جنگ سخت و نرم را مدیون رهبری حکیمانه مقام معظم ولایت و جان فشانی نیروهای مخلص نظامی و انتظامی دانست.

فرماندار دهگلان در ادامه هتک حرمت به ساحت پیامبر اکرم (ص) را محکوم کرد و این عمل وقیحانه را حاکی از عجز، ناتوانی و شکست دشمن اعلام کرد و افزود: ملت های مسلمان در برابر این عمل، آرام نمی نشینند و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود.

رضائی ادامه داد: قدرت، عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران مدیون تلاش ها و رشادت های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ نابرابر با دشمن بوده است.

وی برقراری نظم، امنیت و آرامش در جامعه را مرهون زحمات خالص نیروهای نظامی و انتظامی دانست و یادآور شد: باید با فرهنگ سازی و افزایش بصیرت عمومی این نظم، امنیت و آرامش را در جامعه گسترش داد.